Κύπρος: Δολοφόνησαν πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας μέσα στο αυτοκίνητό του

Δολοφονία με θύμα τον Κύπριο επιχειρηματία και πρόεδρο της ομάδας της Καρμιώτισσας, Σταύρο Δημοσθένους, σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή, το πρωί στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή Κύπρου», ο άνδρας δέχθηκε πυροβολισμούς ενώ βρισκόταν μέσα στο όχημά του από άτομο που –όπως εκτιμάται– κινούνταν με μοτοσικλέτα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν μεγάλο μέρος της σκηνής του εγκλήματος.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο γιος του θύματος, ηλικίας 20 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.