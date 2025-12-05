Πάτρα: Πανηγυρίζει ο ενοριακός Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου

Με λαμπρότητα θα εορτάσει η κεντρική ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πατρών τη μνήμη του Αγίου Νικολάου του θαυματουργού, ο οποίος είναι και ο προστάτης των ναυτικών.

Το πρόγραμμα του εορτασμού ξεκινά απόψε Παρασκευή 5/12/2025 στις 18.00 με τον πανηγυρικό εσπερινό μετ' αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος όπου θα προεξάρχει ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος.

Θα ακολουθήσει στις 22.00 η ιερά αγρυπνία προεξάρχοντος του πανοσιολογιότατου αρχιμανδρίτη π. Αρτεμίου Αργυρόπουλου, ο οποίος διατελεί πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών & καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων Τριταίας.

Ανήμερα το Σάββατο 6/12/2025 το πρωί στην αρχιερατική Θεία λειτουργία θα χοροστατήσει ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος που θα κηρύξει & το Θείο λόγο ενώ στις 11 το πρωί θα τελέσει και τη Θεία Δοξολογία για το Ναυτικό του οποίου προστάτης είναι ο Άγιος Νικόλαος.

Ο εορτασμός στην ενορία Αγίου Νικολάου Πατρών θα ολοκληρωθεί το απόγευμα στις 18.00 με τον μεθέορτο εσπερινό.

Θρησκευτική πανήγυρη στο μεταξύ έχει και το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου Μπάλα Πατρών όπου το πρωί του Σαββάτου στη Θεία λειτουργία θα προεξάρχει ο αρχιμανδρίτης π. Κύριλλος Κωστόπουλος. Γιορτάζει και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στη Λεύκα Πατρών όπου το Σάββατο το πρωί θα τελέσει τη Θεία λειτουργία ο αρχιμανδρίτης π. Προκόπιος Κόρδας που θα κηρύξει και το Θείο λόγο.