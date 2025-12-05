Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τον Οδοντωτό τη Δευτέρα 8/12 σε Διακοπτό και Καλάβρυτα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τους Δήμους Αιγιάλειας και Καλαβρύτων, κλιμακώνουν τον αγώνα τους για τη διάσωση και συνέχιση της λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, συνδιοργανώνουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθούν:

•Στις 11:00 στο Σταθμό του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, στο Διακοπτό.

•Στις 13:30 στο Σταθμό του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, στα Καλάβρυτα.

Στο πλαίσιο αυτό απευθύνουν ανοικτό κάλεσμα σε παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν ενεργά και σε κοινή τους επιστολή ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, οι Δήμαρχοι Καλαβρύτων, Αθανάσιος Παπαδόπουλος και Αιγιάλειας, Παναγιώτης Ανδριόπουλος, μεταξύ άλλων τονίζουν:

«Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στις κινητοποιήσεις μας, αξιώνοντας με αποφασιστικότητα την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του ιστορικού Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να διεκδικήσουμε από κοινού το αυτονόητο: Τον τερματισμό της υποβάθμισης ενός μνημείου που διατρέχει ίσως την ομορφότερη διαδρομή στην Ευρώπη. Η σημερινή κατάσταση, με τη μείωση των δρομολογίων μόλις σε δύο την ημέρα, έχει επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στον οικονομικό και παραγωγικό ιστό της περιοχής μας.

Οι διεκδικήσεις μας είναι ξεκάθαρες και αδιαπραγμάτευτες:

•Να μην υπάρξει περιστολή των δρομολογίων.

•Να επαναπροσδιοριστεί η συχνότητα και οι ώρες των δρομολογίων ώστε να εξυπηρετούν ουσιαστικά την επισκεψιμότητα, αλλά και τις ανάγκες των μονίμων κατοίκων που καθημερινά χρησιμοποιούν τον Οδοντωτό για τις μετακινήσεις τους.

•Να δρομολογηθούν άμεσα έργα συντήρησης της υποδομής, αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, καθώς και η απαραίτητη συντήρηση του τροχαίου υλικού με παράλληλη πλήρη στελέχωση του Οδοντωτού.

Σας καλούμε να δώσετε δυναμικό παρών. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Ο Οδοντωτός δεν μπορεί να σταματήσει, είναι χρέος μας να προστατευτεί και να επεκταθεί.

Πρόκειται για ένα βασικό στυλοβάτη της ζωής και της ευημερίας της περιοχής”.

Να προσθέσουμε πως ο Δήμος Αιγιαλείας σε ανακοίνωση του τονίζει "ο Οδοντωτός Ζει – Όχι στην Αδιαφορία!" & απευθύνει επίσης ανοικτό κάλεσμα σε πολίτες, φορείς, συλλόγους και επιχειρήσεις της περιοχής να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις για τη διάσωση και τη συνέχιση της λειτουργίας του ιστορικού Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού - Καλαβρύτων.

Η μείωση των δρομολογίων και η έλλειψη συντήρησης υποβαθμίζουν ένα μνημείο διεθνούς αξίας και πλήττουν την καθημερινότητα των κατοίκων, την τοπική οικονομία και τον τουρισμό, αναφέρει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Αιγιαλείας και δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν θα μείνει απαθής απέναντι σε αυτήν την κατάσταση.

Η κινητοποίηση όπως προαναφέραμε, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 στις 11:00 στο Σταθμό του Οδοντωτού στο Διακοπτό & ακολούθως στη 1.30 το μεσημέρι στο σταθμό του Οδοντωτού στην πόλη των Καλαβρύτων.