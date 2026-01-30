«Τελικά, υφίστανται οι ρευματοκλοπές ή είναι “μαϊμού”;»- Ο Γιώργος Λεχουρίτης μιλάει στο thebest για τις ομαδικές αγωγές που καταθέτει το ΙΝΚΑ

Σε μαζικές νομικές κινήσεις προχωρά το Ινστιτούτο Καταναλωτών Ελλάδας (ΙΝΚΑ), καταθέτοντας ομαδικές αγωγές για υποθέσεις ρευματοκλοπών, οι οποίες -όπως καταγγέλλεται- βασίζονται σε αμφισβητήσιμους ελέγχους και σοβαρές διαδικαστικές αστοχίες από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ.

Το ζήτημα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, και στην Πάτρα, καθώς καθημερινά σχεδόν 7 με 8 υποθέσεις ρευματοκλοπής φτάνουν στα πινάκια των δικαστηρίων, αριθμός που καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ΙΝΚΑ προχωρά σε ομαδικές αγωγές, επιδιώκοντας αφενός την προστασία των καταναλωτών, αφετέρου τη δικαστική διερεύνηση των πρακτικών που ακολουθούνται. Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί το κατά πόσο οι καταλογισμοί ρευματοκλοπής στηρίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία και αν τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Όπως επισημαίνει στο thebest.gr ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης, η κατάσταση έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, με χιλιάδες καταναλωτές να βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα και ποινικές συνέπειες, στηριγμένα -όπως τονίζει- σε αμφισβητήσιμα στοιχεία. «Έχουμε διαπιστώσει και εκφράσει έντονα τη διαμαρτυρία μας για την αδικία των αποφάσεων και των προστίμων του ΔΕΔΔΗΕ για δήθεν ρευματοκλοπή και την καταδίκη αθώων καταναλωτών. Έχουν δηλωθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ πάνω από 30.000 περιπτώσεις ρευματοκλοπής σε όλη τη χώρα, με τις περισσότερες να είναι υποθετικές. Αυτή η βιομηχανία των προστίμων πρέπει να τελειώνει, γι’ αυτό το ΙΝΚΑ προχωρά ένα βήμα μπροστά και ξεκινά ομαδικές αγωγές, με κόστος πολύ μικρότερο για όσους θέλουν να συμμετάσχουν, δηλαδή 100 ευρώ αντί για 1.500 έως 2.000 ευρώ που θα απαιτούνταν σε ατομικό επίπεδο», τονίζει.

Όπως εξηγεί, το ΙΝΚΑ έχει ήδη θέσει συγκεκριμένα αιτήματα προς τον ΔΕΔΔΗΕ, ζητώντας να σταματήσει η πρακτική της διακοπής ρεύματος πριν υπάρξει τελεσίδικη απόφαση από τη Δικαιοσύνη. «Σε πρώτη φάση έχουμε απαιτήσει από τον ΔΕΔΔΗΕ να μη γίνεται διακοπή ρεύματος αν δεν τελεσιδικήσει η υπόθεση, γιατί μέχρι τώρα τους εκβίαζαν ότι αν δεν πληρώσουν θα τους κόψουν την ηλεκτροδότηση. Σε δεύτερη φάση, στα μέσα Φεβρουαρίου, θα έχουμε επικοινωνία με τη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ για το πώς θα ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση. Επίσης, απαιτούμε να διαγραφούν τα χρέη ακόμη και σε όσους έχουν καταδικαστεί και έχουν πληρώσει για ρευματοκλοπές».

Παράλληλα, ο κ. Λεχουρίτης θέτει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση των χρημάτων από τα πρόστιμα: «Τίθεται και το εξής ερώτημα: όταν ο ΔΕΔΔΗΕ λέει ότι δεν εισπράττει ο ίδιος τα χρήματα, τότε πού πηγαίνουν αυτά τα πρόστιμα; Σε ποιο ταμείο; Στον ΔΕΔΔΗΕ, στην ΑΑΔΕ ή σε κάποιον πάροχο; Η ρευματοκλοπή δεν είναι εις βάρος του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά των παρόχων. Πώς εμπλέκεται και διεκδικεί ο ΔΕΔΔΗΕ για λογαριασμό τους; Πραγματικά, μένουμε άφωνοι. Τελικά, υφίστανται οι ρευματοκλοπές ή είναι “μαϊμού”;»

Το ΙΝΚΑ καλεί όσους πολίτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ομαδικές αγωγές να επικοινωνήσουν με τον φορέα, κυρίως μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected], αποστέλλοντας πλήρες ιστορικό της υπόθεσής τους.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναφέρουν:

ονοματεπώνυμο

τηλέφωνο επικοινωνίας

διεύθυνση ακινήτου

αριθμό παροχής

ηλικία και χρονολογία κατασκευής του ακινήτου (εφόσον είναι διαθέσιμα)

περιοχή

και κάθε σχετικό έγγραφο ή στοιχείο για τη φερόμενη ρευματοκλοπή

Στη συνέχεια, όπως επισημαίνεται, το ΙΝΚΑ θα επικοινωνεί με τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να τους ενημερώνει αναλυτικά για τη διαδικασία, καθώς και για το τελικό κόστος συμμετοχής, το οποίο περιλαμβάνει και τα έξοδα του δικηγορικού γραφείου.