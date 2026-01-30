Πάτρα: Γιατί κάθε φορά που βρέχει η Ακτή Δυμαίων γίνεται λίμνη; Αναζητείται λύση

Σε «λίμνη» μετατρέπεται κάθε φορά που σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις η οδός Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και αυξάνοντας σημαντικά την επικινδυνότητα για τους οδηγούς.

Το φαινόμενο επαναλήφθηκε και τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα που παραμένει άλυτο.

Η κατάσταση στην Ακτή Δυμαίων αποτελεί εδώ και χρόνια «αγκάθι» για την περιοχή, καθώς πρόκειται για έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της πόλης, με αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων.

Όπως εξηγεί στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, το φαινόμενο έχει συγκεκριμένα τεχνικά αίτια: «Το φαινόμενο των πλημμυρών, στην Ακτή Δυμαίων, κάθε φορά που βρέχει, οφείλεται σε αρκετούς λόγους, αλλά ο σημαντικότερος είναι ότι το επίπεδο του δρόμου είναι χαμηλότερο από αυτό της θάλασσας. Έτσι, τα νερά στους αγωγούς των όμβριων υδάτων, αντί να φεύγουν, μπαίνουν -δηλαδή έχουμε ανάστροφο φαινόμενο- σε κάποια σημεία. Αυτό πρέπει να αλλάξει».

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά, καθώς συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του λιμανιού και τις υφιστάμενες υποδομές απορροής υδάτων. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Ζαΐμη, έχει ήδη ξεκινήσει επικοινωνία με τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, ώστε να αναζητηθεί μια μόνιμη και ουσιαστική λύση: «Έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΠΑ, κ. Αναστασόπουλο, προκειμένου να έχουμε από τη Δευτέρα μια συνάντηση. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να λυθεί από κοινού με τον ΟΛΠΑ, γιατί θα πρέπει να βρεθεί ο χώρος εκείνος εντός του λιμανιού απ’ όπου θα μπορούν να φεύγουν τα νερά, με κάποιο τεχνικό τρόπο. Δεν είναι εύκολο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα το δουν οι μηχανικοί, για να μας πουν ποιες λύσεις υπάρχουν και τι κόστος θα έχουν».