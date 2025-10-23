Είχε δεν είχε, πλημμύρισε ξανά η Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα - Με αργές ταχύτητες η κίνηση - ΒΙΝΤΕΟ

Στο συνήθες ύποπτο σημείο στο ύψος του νέου λιμανιού της Πάτρας
Είτε μικρή είτε μεγαλύτερη σε διάρκεια βροχόπτωση, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν πάντα το ίδιο στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.
Ειδικότερα η ραγδαία βροχόπτωση για αρκετά λεπτά της ώρας στην αχαϊκή πρωτεύουσα, είχε σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ξανά η κεντρική οδική αρτηρία της Πάτρας. Οι οδηγοί πήγαιναν σημειωτόν, για να αποφύγουν πιθανές βλάβες στα οχήματά τους και επίσης το ενδεχόμενο να εκτραπούν από την πορεία κίνησής τους.
Αρκετοί είναι αυτοί που έχουν αποδώσει τις ευθύνες για τα διαχρονικά πλημμυρικά φαινόμενα στο σημείο, στη δόμηση και τις υψομετρικές διαφορές που υπάρχουν στην περιοχή. Ωστόσο ούτε οι σχάρες των ομβρίων φαίνεται να δούλεψαν για να απορροφήσουν τα βρόχινα νερά.
Οδηγοί κινούνται μέσα στα βρόχινα νερά
