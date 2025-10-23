Κως: 79χρονος μαχαίρωσε την σύζυγό του και απείλησε τον γαμπρό του

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Πλατάνι της Κω, όταν ένας 79χρονος άνδρας μουσουλμανικής καταγωγής επιτέθηκε στη σύζυγό του, την εξύβρισε και την τραυμάτισε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ν. Αιγαίου, ο ηλικιωμένος φέρεται να απείλησε και τον γαμπρό του, που διαμένει στο ίδιο σπίτι. Η κόρη του δράστη μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Κω και κατήγγειλε το περιστατικό στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 79χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και απειλή, για σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού και τυχόν προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο συγκεκριμένο σπίτι.