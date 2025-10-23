Back to Top
Άλιμος: 15χρονος κατέρρευσε σε γυμναστήριο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Το παιδί μεταφέρθηκε εν ζωή με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας, όμως κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Παίδων «Αγία Σοφία»

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης σε γυμναστήριο στον Άλιμο. 

Ένα 15χρονο παιδί την ώρα που ήταν στο γυμναστήριο το οποίο βρίσκεται στον Άλιμο έπαθε ανακοπή καρδιάς και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Το παιδί μεταφέρθηκε εν ζωή με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας. Αφού δέχτηκε εκεί τις πρώτες βοήθειες κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και διασωληνώθηκε.

Ο 15χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ έχει και κάταγμα στο ινιακό οστό πιθανότατα από την πτώση μόλις έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο γυμναστήριο.

