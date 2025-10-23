ΕΛΑΣ για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Καμία κλήση στο Κέντρο - Αναμένονται οι τοξικολογικές

Ενημερώθηκε η Αστυνομία από το νοσοκομείο, λέει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης
Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων περιμένουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της 16χρονης Ζωής-Άννας η οποία τα ξημερώματα της Κυριακής κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι, ενώ παράλληλα εξετάζεται αν υπήρξε καθυστέρηση στην ενημέρωση της ΕΛΑΣ για την τραγική κατάληξη της ανήλικης.
Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σήμερα, Πέμπτη, το πρωί δήλωσε ότι «όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία», προσθέτοντας ότι το ΕΚΑΒ δεν έχει καμία ευθύνη γιατί «όταν παρέλαβε την 16χρονη, το παιδί δεν ήταν τεχνικά νεκρό ακόμα».
Από την πλευρά της η Αστυνομία με ανακοίνωση από το αρχηγείο της ΕΛΑΣ σημειώνει ότι «για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.
Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη».
Γεωργιάδης: Υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία
«Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη έφτασε σε 7 λεπτά στο Γκάζι. Το κορίτσι παραλήφθηκε πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και τα φάρμακα, οι γιατροί έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να την κρατήσουν στη ζωή. Η προσπάθεια ενημέρωσης της αστυνομίας έγινε, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ» είπε το πρωί της Πέμπτης στο Action 24 ο Άδωνις Γεωργιάδης.
«Μια χαρά ενημερώθηκε η αστυνομία. Το τι συνέβη ως προς την αξιολόγηση του περιστατικού, δεν το γνωρίζω. Οι γιατροί όταν διαπίστωσαν τον θάνατο το έστειλαν για τοξικολογικές εξετάσεις στον ιατροδικαστή και παράλληλα ενημέρωσαν τους γονείς» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας
«Όταν το παρέλαβε το ΕΚΑΒ τεχνικά ήταν ακόμα ζωντανό το παιδί. Το τι προκάλεσε τον θάνατο θα το δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, όταν βγουν θα σας πω τι είχε πάρει το κορίτσι» είπε ακόμα ο κ. Γεωργιάδης προσθέτοντας πως «όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία και η σορός εστάλη για ιατροδικαστική έρευνα όπως γίνεται σε περιπτώσεις ύποπτου θανάτου».
Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ για το περιστατικό στον «Ευαγγελισμό»
Ανακοίνωση εξέδωσε η 1η Υγειονομική Περιφέρεια για την 16χρονη που εντοπίστηκε νεκρή μετά από νυχτερινή διασκέδαση σε νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι το βράδυ της Κυριακής (19/10).
Αναφορικά με την διακομιδή νεαρής γυναίκας στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», γνωστοποιούνται τα κάτωθι:
«Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.
Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.
Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.
Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.
Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.
Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών Καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.
Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».
