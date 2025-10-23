ΕΛΑΣ για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Καμία κλήση στο Κέντρο - Αναμένονται οι τοξικολογικές

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων περιμένουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της 16χρονης Ζωής-Άννας η οποία τα ξημερώματα της Κυριακής κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι, ενώ παράλληλα εξετάζεται αν υπήρξε καθυστέρηση στην ενημέρωση της ΕΛΑΣ για την τραγική κατάληξη της ανήλικης.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σήμερα, Πέμπτη, το πρωί δήλωσε ότι «όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία», προσθέτοντας ότι το ΕΚΑΒ δεν έχει καμία ευθύνη γιατί «όταν παρέλαβε την 16χρονη, το παιδί δεν ήταν τεχνικά νεκρό ακόμα».

Από την πλευρά της η Αστυνομία με ανακοίνωση από το αρχηγείο της ΕΛΑΣ σημειώνει ότι «για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.

Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη».

Γεωργιάδης: Υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία

«Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την κλήση μέχρι την άφιξη έφτασε σε 7 λεπτά στο Γκάζι. Το κορίτσι παραλήφθηκε πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και τα φάρμακα, οι γιατροί έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να την κρατήσουν στη ζωή. Η προσπάθεια ενημέρωσης της αστυνομίας έγινε, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ» είπε το πρωί της Πέμπτης στο Action 24 ο Άδωνις Γεωργιάδης.