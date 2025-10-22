Από τη Γορτυνία η 16χρονη που πέθανε στο Γκάζι- Ξεκίνησε έρευνες για το θάνατο η ΕΛ.ΑΣ.

'Ενιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο

Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της 16χρονης κοπέλας, από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, τα ξημερώματα της Κυριακής, έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι, στο οποίο διασκέδαζε με την παρέα της. Πρόκειται για τη Ζωή-Άννα Μπακατσέλου, με καταγωγή από τη Γορτυνία της Αρκαδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε απόμερο σημείο της οδού Δεκελέων. Πρόκειται για έναν δρόμο που συνδέεται με την κεντρική πλατεία στον Κεραμεικό και που γύρω του έχει πολλά νυκτερινά καταστήματα. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η ανήλικη κατανάλωσε αλκοόλ και ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο.

Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για το περιστατικό στις 01:50 και ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο εντός επτά λεπτών. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από τους διασώστες, η 16χρονη διακομίστηκε στον "Ευαγγελισμό" χωρίς σφυγμό και αναπνοή, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο πατέρας της 16χρονης μετέβη το απόγευμα της Κυριακής στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, όπου ενημέρωσε τους αστυνομικούς σχετικά με την τραγωδία και κατέθεσε την αναγγελία θανάτου της κόρης του.