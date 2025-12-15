Χριστίνα Αλεξοπούλου για τον Προϋπολογισμό: «Μετατρέπει την οικονομική πρόοδο σε προσωπικό όφελος για τον πολίτη»

Αναπτυξιακή και κοινωνική στόχευση έχει ο Κρατικος Προϋπολογισμός για το 2026 ανέφερε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, μιλώντας στη Βουλή.

Η κα. Αλεξοπούλου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα του 2025 δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα του 2019, επισημαίνοντας πως για το 2026 προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 2,4%, διπλάσιος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ η ανεργία έχει περιοριστεί στο 8%, με τη δημιουργία περισσότερων από 500.000 νέων θέσεων εργασίας την τελευταία εξαετία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σταθερή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, με τον ταχύτερο ρυθμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο κοινωνικό πεδίο, έκανε λόγο για μόνιμες παρεμβάσεις ύψους σχεδόν 6 δισ. ευρώ το 2026, που επιστρέφουν το αποτέλεσμα της ανοδικής οικονομικής πορείας στη μεσαία τάξη και στην κοινωνία, μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων, αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις, καθώς και της μείωσης περισσότερων από 80 φόρων και εισφορών. Την ίδια ώρα, οι επενδύσεις κινούνται με ρυθμό άνω του 10%, ενισχύοντας την απασχόληση και το διαθέσιμο εισόδημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διεθνή και ευρωπαϊκή αναγνώριση της οικονομικής πολιτικής της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα ακολουθεί πλέον αξιόπιστη και συνεπή δημοσιονομική πορεία. Παράλληλα, στάθηκε στις πολιτικές για τη στέγαση, με περισσότερες από 40 παρεμβάσεις για νέους και οικογένειες, καθώς και στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας.

Αναφερόμενη στα έργα υποδομής που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα και εστιάζοντας στη Δυτική Ελλάδα και στην Αχαΐα, η Χριστίνα Αλεξοπούλου χαρακτήρισε τον αυτοκινητόδρομο της Πατρών-Πύργου έργο πολιτικής ευθύνης -με την ξεκάθαρη απόφαση του Πρωθυπουργού για την υλοποίησή του- που αναβαθμίζει την οδική ασφάλεια, μειώνει το κόστος μεταφορών και ενισχύει τις προοπτικές της ευρύτερης περιοχής.

Κλείνοντας, η κα. Αλεξοπούλου σημείωσε ότι ο Προϋπολογισμός του 2026 είναι Προϋπολογισμός συνέχειας και ευθύνης, με σαφή προσανατολισμό στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ενίσχυση της Ελλάδας ως παράγοντα οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα προχωρά μπροστά με πράξεις, σκληρή δουλειά και μετρήσιμο αποτέλεσμα.



Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία της Χριστίνας Αλεξοπούλου στη συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

« Στον Πλάτωνα συναντάμε τη βασική πολιτική αρχή ότι η ευημερία μιας χώρας είναι αποτέλεσμα κανόνων, σταθερότητας και πολιτικών επιλογών με διάρκεια στον χρόνο. Όχι συγκυριών.

Σε αυτές τις επιλογές θα εστιάσω σήμερα, όπως αποτυπώνονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος αποτελεί κρίκο του συνεκτικού, αναπτυξιακού, σχεδιασμού που εφαρμόζει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας.

Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ας ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα, με μία παραδοχή: Η Ελλάδα του 2025 δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα που παραλάβαμε το 2019.

Τότε, η οικονομία βρισκόταν σε στασιμότητα, η ανεργία άγγιζε το 17% και η αξιοπιστία της χώρας αμφισβητούνταν διεθνώς. Σήμερα, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική και αυτό αποτυπώνεται καθαρά, τόσο στα επίσημα στοιχεία, όσο και στη ζωή των πολιτών.

Η ανάπτυξη για το 2026 προβλέπεται στο 2,4%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης κινείται περίπου στο 1,2%. Η ανεργία έχει μειωθεί στο 8%, με τη δημιουργία περισσότερων από 500.000 νέων θέσεων εργασίας τα τελευταία 6 χρόνια. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην Ευρώπη και ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία.

Οι μόνιμες παρεμβάσεις ύψους σχεδόν 6 δισ. ευρώ, το 2026, με επίκεντρο τη μεσαία τάξη, επιστρέφουν το αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης στην ελληνική κοινωνία, η οποία -με θυσίες- στήριξε τη χώρα στα δύσκολα οικονομικά χρόνια και την κράτησε όρθια. Ο προϋπολογισμός μετατρέπει την οικονομική πρόοδο σε προσωπικό όφελος για τον πολίτη.

Επίσης, οι επενδύσεις αυξάνονται με ρυθμό άνω του 10% και αποτελούν τον βασικό μοχλό αυτής της πορείας, με άμεσο αντίκτυπο σε έργα, θέσεις απασχόλησης και καλύτερες αποδοχές. Ταυτόχρονα, η μείωση περισσότερων από 80 φόρων και εισφορών, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ενισχύουν ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων, σε μια περίοδο έντονης ακρίβειας.

Αυτή η πορεία αναγνωρίζεται στην Ευρώπη. Η εκλογή του Υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του Προέδρου του Eurogroup είναι νίκη όλων των Ελλήνων και πολιτική επιβεβαίωση ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και η Ελλάδα ακολουθούν αξιόπιστη δημοσιονομική κατεύθυνση, που αποτελεί πλέον παράδειγμα οικονομικής συνέπειας.

Μία από τις πιο καθαρές επιλογές της Κυβέρνησης αφορά στους νέους και στις οικογένειες, με ένα πλέγμα άνω των 40 στεγαστικών παρεμβάσεων, το οποίο απαντά στην εθνική πρόκληση του Δημογραφικού και δίνει δυνατότητα παραμονής και προοπτικής στον τόπο τους. Με προγράμματα για την πρώτη κατοικία, φορολογικές ελαφρύνσεις και κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς, απομακρυσμένους και ορεινούς οικισμούς.

Το ίδιο αποτύπωμα επιλογής υπάρχει και στο κοινωνικό κράτος. Στην Υγεία, οι δαπάνες είναι σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με το 2019, με περισσότερους πόρους για νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα και ανθρώπινο δυναμικό. Στην Παιδεία, προχωρούν αλλαγές που διευρύνουν τις επιλογές και ενισχύουν την ποιότητα, με νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, με τη θεσμοθέτηση των μη κρατικών πανεπιστημίων και την πραγματική σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η αναπτυξιακή κατεύθυνση αποτυπώνεται και στα έργα που βελτιώνουν, ταυτόχρονα, την καθημερινότητα και διαμορφώνουν συνθήκες βιωσιμότητας των τοπικών κοινωνιών.

Για τη Δυτική Ελλάδα και την Αχαΐα, ο υπερσύγχρονος αυτοκινητόδρομος της Πατρών-Πύργου είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικής ευθύνης. Ένα έργο που για χρόνια παρέμενε παγωμένο, ξεμπλόκαρε με την ξεκάθαρη πολιτική απόφαση του Πρωθυπουργού και παραδόθηκε στους πολίτες. Ενισχύει την οδική ασφάλεια, μειώνει το κόστος μεταφορών και λειτουργεί ως αναπτυξιακός πολλαπλασιαστής.

Σε διεθνές επίπεδο, η Ελλάδα δεν παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις. Διατηρεί αμυντικές δαπάνες άνω του 3% του ΑΕΠ, ενισχύει τις στρατηγικές της συμμαχίες και προχωρά σε μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες που θωρακίζουν την ενεργειακή ασφάλεια και επεκτείνουν τον γεωπολιτικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή.

Απέναντι σε αυτή την πορεία, η αντιπολίτευση παραμένει πολυκατακερματισμένη. Επενδύει στην τοξικότητα και στον διχασμό γιατί δεν μπορεί να παρουσιάσει αξιόπιστο σχέδιο για τη χώρα. Επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν την τραγωδία στα Τέμπη, να εκμεταλλευτούν τις αγωνίες των αγροτών και να αποποιηθούν τις ευθύνες τους για το διαχρονικό πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, παρουσιάζοντας στρεβλά ως κομματικό ένα ζήτημα που είναι διαχρονικό. Οι πολίτες, όμως, ξέρουν και συγκρίνουν, γι’ αυτό συνεχίζουν να εμπιστεύονται τη σταθερή Κυβέρνηση της ΝΔ. Αυτό αποτυπώνεται άλλωστε σε κάθε ευκαιρία: Στις μετρήσεις της κοινής γνώμης και στη συνολική εικόνα που διαμορφώνεται στην κοινωνία.

Καταλήγοντας, ο Προϋπολογισμός του 2026 είναι Προϋπολογισμός συνέχειας και ευθύνης. Με συγκεκριμένους στόχους και σαφή κατεύθυνση: την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τις θέσεις εργασίας, την ενίσχυση της Ελλάδας ως παράγοντα οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας στην Ευρώπη.

Είμαστε εδώ για να λύνουμε προβλήματα, με πράξεις, με πολλή δουλειά και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε μπροστά.

Σας ευχαριστώ.»