Χαλκιδική: Συνελήφθησαν 3 αστυνομικοί της Τροχαίας για “φακελάκι”

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε συλλήψεις τριών αστυνομικών, που υπηρετούσαν σε τμήμα Τροχαίας του νομού Χαλκιδικής, ενώ «καρατομήθηκε» και ο διοικητής του συγκεκριμένου τμήματος.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατάχρηση εξουσίας, ενώ 30 ακόμη αστυνομικοί, δεν συνελήφθησαν μεν, αλλά κατά περίπτωση κατηγορούνται για κατάχρηση εξουσίας, ψευδή βεβαίωση, νόθευση και δωροληψία υπαλλήλου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και 60 ιδιώτες.

Οι τρεις συλληφθέντες βρέθηκαν σε εισαγγελέα και ανακριτή, όπου πήραν προθεσμία για να απολογηθούν.

Όλα άρχισαν από καταγγελία επαγγελματία οδηγού φορτηγού, ο οποίος όπως κατήγγειλε τον είχαν σταματήσει σε επαρχιακή οδό της Χαλκιδικής και αστυνομικοί του βεβαίωσαν πρόστιμο 850 ευρώ για ταχογράφο και όπως κατήγγειλε, αστυνομικοί του είπαν ότι θα σβήσουν το πρόστιμο αν καταθέσει χρήματα σε κάποιο λογαριασμό.



Παράλληλα υπήρξαν και άλλες καταγγελίες, όπως το ότι αστυνομικός, για να σβήσει πρόστιμο, πήρε ένα «φορτηγό» τούβλα για να κάνει ανακαίνιση στο σπίτι του.