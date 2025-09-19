Εφοριακός ζήτησε «φακελάκι» για να μην επιβάλει πρόστιμο

Συνελήφθη με 1.500 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα έπειτα από καταγγελία του θύματός του
Ένας εφοριακός υπάλληλος συνελήφθη σε περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας κατηγορούμενος για χρηματισμό, καθώς φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ από πολίτη, προκειμένου να μην του βεβαιώσει πρόστιμο για φορολογική παράβαση.
Η καταγγελία έγινε από τον ίδιο τον πολίτη στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του εφοριακού μέσω οργανωμένης παγίδευσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο υπάλληλος βρέθηκε με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, στοιχείο που ενισχύει την κατηγορία.
Σε βάρος το επίορκου υπαλλήλου συντάσσεται δικογραφία και αύριο Σάββατο αναμένεται να οδηγεί στη Δικαιοσύνη.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr