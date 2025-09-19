Πάτρα: Σε αργία τίθεται ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης

Σε αργία τέθηκε, ο ιατροδικαστής Πατρών Ανδρέας Γκότσης

Ο συγκεκριμένος επιστήμονας είχε τεθεί σε αναστολή καθηκόντων με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.

Δυο είναι οι κύριοι λόγοι, όπως αναφέρει το eReportaz.gr.

-Απέδωσε τους θανάτους τριών βρεφών στην υπόθεση Αμαλιάδας σε παθολογικά αίτια ενώ επρόκειτο για δολοφονίες.

-Διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα αρχεία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών για θανάτους που είχαν αποδοθεί σε φυσιολογικά αίτια Θυμίζουμε ότι ο Ανδρέας Γκότσης διέγνωσε ως αιτία θανάτου του μωρού της Κατερίνας που πέθανε το 2021 διαμεση πνευμονίτιδα.

Το ίδιο ακριβώς έγραψε και για τον θάνατο του νεογνού 19 ημερών της Ειρήνης Μουρτζούκου. Και στα δυο δεν υπάρχουν φωτογραφίες από τη νεκροψία νεκροτομή παρα μόνο αυτές που έβγαλε η 25χρονη η οποία παραμένει προσωρινά κρατούμενη για τρεις ανθρωποκτονίες και μια απόπειρα. Όσον αφορά τον Παναγιωτάκη ο Γκότσης έγραψε ως αιτία θανάτου λοίμωξη αναπνευστικού και γαστρεντερικού και εγκολεασμό εντέρου.