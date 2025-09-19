Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η ζωγράφος Μάγδα Κουνούσου- Ραυτοπούλου

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 95 ετών, η Μάγδα Κουνούσου-Ραυτοπούλου, σημαντική προσωπικότητα της πατραϊκής και ελληνικής εικαστικής σκηνής.

Αφήνει πίσω της τα παιδιά της, Κωνσταντίνο και Παναγιώτη Ραυτοπούλο.

Η κηδεία της τελέστηκε την Πέμπτη στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων, Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η Μάγδα Κουνούσου-Ραυτοπούλου ξεκίνησε να ζωγραφίζει το 1950, παίρνοντας τα πρώτα μαθήματα από την Ελένη Λασκαράτου, ενώ στη συνέχεια φοίτησε στη Σχολή Σχεδίου και Ζωγραφικής ΑBL, από όπου και έλαβε δίπλωμα. Το έργο της περιλαμβάνει πορτρέτα, τοπία, θαλασσογραφίες, νεκρές φύσεις και ανθογραφίες, κυρίως με χρήση λαδομπογιάς, ενώ ασχολήθηκε επίσης και με την αγιογραφία.

Από το 1976 διδάσκει σχέδιο και ζωγραφική, και πολλοί από τους μαθητές της είναι σήμερα γνωστοί στο φιλότεχνο κοινό. Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχει φιλοτεχνήσει εξώφυλλα βιβλίων και συμμετάσχει σε σημαντικές εκδηλώσεις, όπως η Ναυτική Εβδομάδα. Διακρίσεις και βραβεύσεις έχει λάβει από τον Φυσιολατρικό Σύνδεσμο και τη Ναυτική Διοίκηση.

Η Μάγδα Κουνούσου-Ραυτοπούλου συμμετείχε επίσης στη δίγλωσση έκδοση του λευκώματος για την ανάδειξη του Ολυμπιακού Υμνου του Κωστή Παλαμά ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, με τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ – ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ». Το έργο της χαρακτηρίζεται από απλότητα στις γραμμές και τα σχήματα, προσφέροντας στον θεατή αίσθηση εσωτερικής γαλήνης και αρμονίας.