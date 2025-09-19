Back to Top
Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας

Οι Ρώσοι επιμένουν στη τακτική να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ

Συναγερμός σήμανε στην Εσθονία, καθώς ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη την Παρασκευή, δήλωσαν ευρωπαϊκές και νατοϊκές πηγές.

Η κυβέρνηση της Εσθονίας ανέφερε πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για 12 λεπτά.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας χαρακτήρισε το περιστατικό ώς «πρωτοφανώς βίαιο».

Ο Εσθονός υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για ένα “άνευ προηγουμένου στυγνό” περιστατικό. Στην παραβίαση αυτή αναφέρθηκαν και ευρωπαϊκές πηγές και πηγές του ΝΑΤΟ.

Είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες σοβαρές παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Πολωνίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη γεγονός που ανάγκασε τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ να ζητήσει την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ.

