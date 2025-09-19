Αγρίνιο: Αυτή είναι η 50χρονη πολύτεκνη μητέρα που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή

Σοκαρισμένοι είναι όλοι στον Κυπάρισσο του δήμου Αγρινίου από τον χαμό 50χρονης πολύτεκνης μητέρας.

Η Ελισάβετ (Σαββούλα) Σπυροπούλου έφυγε από τη ζωή μόλις στα 50 της χρόνια. Ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών. Η ίδια ήταν μέλος πολυμελούς και αγαπητής οικογένειας της Κυπαρίσσου, μητέρα τεσσάρων παιδιών και γιαγιά. Με τον σύζυγό της διατηρούσαν καφενείο στο χωριό.

Η άτυχη γυναίκα αισθάνθηκε τις πρωινές ώρες έντονη αδιαθεσία και κλήθηκε ασθενοφόρο. Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress η γυναίκα βρισκόταν σπίτι της και μιλούσε στο τηλέφωνο. Ξαφνικά σωριάστηκε στο έδαφος, ωστόσο έγινε αντιληπτή από γείτονες και συγγενείς.

Προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες και ενημέρωσαν παράλληλα το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να ξεκινούν «αγώνα» για να φτάσουν έγκαιρα. Λίγο πριν τον προορισμό του το ασθενοφόρο, ωστόσο βγήκε εκτός δρόμου.

Το πλήρωμα μπόρεσε να φτάσει στην 50χρονη με ΙΧ, μεταφέροντας μαζί του απινιδωτή και ιατρικό εξοπλισμό. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων, δυστυχώς η γυναίκα εξέπνευσε, βυθίζοντας στην θλίψη την τοπική κοινωνία.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου στην Πάτρα, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή.