Αιγιάλεια: 48χρονος κατέρρευσε ενώ κυνηγούσε στην Άνω Ζήρια

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αιγιάλειας ο αιφνίδιος θάνατος ενός 48χρονου άνδρα, ο οποίος το πρωί βρισκόταν για κυνήγι στην περιοχή της Άνω Ζήριας μαζί με τον πατέρα του.

Ο άτυχος άνδρας, κάτοικος Καμαρών Αιγιαλείας, σύμφωνα με το aigiovoice.gr αισθάνθηκε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Παρά τις προσπάθειες για παροχή βοήθειας, ο 48χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατός του αποδίδεται σε καρδιακό επεισόδιο. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, φέρεται να υπήρχε οικογενειακό ιστορικό καρδιολογικών προβλημάτων, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν πλήρως μετά τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις. Η είδηση του ξαφνικού χαμού έχει βυθίσει στο πένθος συγγενείς, φίλους και την κοινωνία των Καμαρών.