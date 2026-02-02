Πάτρα: Σήμερα η κηδεία της Κωνσταντίνας Μούζου

Σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν την Κωνσταντίνα Μούζου, μέλος της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη», που έφυγε από τη ζωή.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 14.00 στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης, ενώ η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο της Λεύκας.

Για την απώλειά της, συλλυπητήριο μήνυμα εξέδωσε η παράταξη «Πάτρα Ενωμένη». Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων, Κώστας Σβόλης, μαζί με τους δημοτικούς και διαμερισματικούς συμβούλους και τα μέλη της παράταξης, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια της εκλιπούσας.

Παράλληλα, δηλώνουν τη συμπαράστασή τους στους οικείους της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τιμώντας τη μνήμη της Κωνσταντίνας Μούζου και την παρουσία της στους κόλπους της παράταξης.