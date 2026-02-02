Ναύπακτος: Μεγάλη κλοπή σε μονάδα ανακύκλωσης

Μεγάλη κλοπή σημειώθηκε σε μονάδα ανακύκλωσης στη Ναύπακτο, με τη ζημιά να εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες , άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν τεράστια ποσότητα ανακυκλώσιμων υλικών, και συγκεκριμένα τονοσάκουλα με χαλκό, μόλυβι και καλώδια, καθώς και μεγάλη ποσότητα από μπαταρίες, μετασχηματιστές και ηλεκτρικά μοτέρ.

Η Αστυνομία έχει ήδη κληθεί στο σημείο και διενεργεί έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κλοπές που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

πηγη nafpaktianews