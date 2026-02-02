Πάτρα: Σύσκεψη για τις αλλεπάλληλες πλημμύρες στην Ακτή Δυμαίων

Τα σοβαρά και επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρούνται στην Ακτή Δυμαίων , προκαλώντας συχνά προβλήματα στην κυκλοφορία και τον αποκλεισμό ενός από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της Πάτρας, θα βρεθούν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιείται σήμερα στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ).

Η σύσκεψη συγκαλείται με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Φωκίωνα Ζαΐμη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων και του ΟΛΠΑ. Στόχος της συνάντησης είναι η καταγραφή των προβλημάτων, η ανταλλαγή απόψεων και η αναζήτηση βιώσιμων λύσεων για την οριστική αντιμετώπιση του φαινομένου.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς καλούνται να καταθέσουν προτάσεις και τεχνικές παρεμβάσεις, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον οι επιπτώσεις των έντονων καιρικών φαινομένων που ταλαιπωρούν κατοίκους και οδηγούς.