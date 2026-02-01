Πάτρα: Εκβίαζαν άνδρα ζητώντας 3.000 ευρώ- Ένας συλληφθείς

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί στην Πάτρα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, έπειτα από καταγγελία για υπόθεση εκβίασης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες το πρωί στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με καταγγελία ενεργώντας από κοινού με τέσσερις τουλάχιστον ακόμη κατηγορούμενους, εκβίαζε άνδρα απαιτώντας την καταβολή -3.000- ευρώ. Οι κατηγορούμενοι εντόπισαν τον καταγγέλοντα να κινείται με αυτοκίνητο και επιχείρησαν να παρεμποδίσουν τη διέλευση του, ενώ τον απειλούσαν για την σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του ιδιου και της οικογένειάς του.