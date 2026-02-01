Τουρκία: Τροχαίο με 9 νεκρούς και 26 τραυματίες στην Αττάλεια- ΒΙΝΤΕΟ

Πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή 01.02.2026 στην Αττάλεια της Τουρκίας, όταν ένα λεωφορείο ανετράπη λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει και την χώρα. 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ 26 τραυματίστηκαν.

Κάποιοι από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το μοιραίο λεωφορείο μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, το πρωί, όταν ανετράπη σε αυτοκινητόδρομο της Τουρκίας λόγω ολισθηρότητας του δρόμου και έπεσε σε πλαγιά. Πληροφορίες αναφέρουν πως στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο, υπήρχε έντονη ομίχλη.

Σύμφωνα με αναφορές το λεωφορείο είχε αναπτύξει ταχύτητα.

Στον κόμβο Kοmurler στην περιοχή Ντοσεμεάλτι, όπου έγινε το τροχαίο δυστύχημα, διαδραματίστηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Οι επιζήσαντες προσπάθησαν να βγουν από το κατεστραμμένο λεωφορείο ενώ ούρλιαζαν για τους αγαπημένους τους που κείτονταν νεκροί.

Ασθενοφόρα, περιπολικά και πυροσβεστικά οχήματα έφτασαν στο σημείο, απεγκλωβίζοντας τραυματίες και ανασύροντας τους νεκρούς.