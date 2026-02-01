Βλατερό: Άστεγος με προβλήματα υγείας χρειάζεται υποστήριξη

Ένας συμπολίτης μας ζει στο δρόμο στην περιοχή Βλατερό της Πάτρας, στην οδό Ανδρούτσου, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας και νοητικής στέρησης, σύμφωνα με αναρτήσεις στην ομάδα του Facebook «Πάτρα η πόλη της καρδιάς μας».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο άνδρας, ο οποίος ονομάζεται Στέφανος, ζει και κοιμάται στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ η καθημερινότητά του στηρίζεται στην αλληλεγγύη των κατοίκων της περιοχής. Ένας γείτονας τον φροντίζει παρέχοντάς του φαγητό και νερό, ενώ περαστικοί προσφέρουν μικρά ποσά χρημάτων για τα τσιγάρα του.

Παρά τις προσπάθειες, ο ίδιος δεν δέχεται ιατρική βοήθεια και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνεργάζεται με ειδικούς ή αρμόδιες υπηρεσίες.

Η κατάσταση του Στέφανου παραμένει υπό παρακολούθηση από γείτονες και κοινωνικές δομές, ενώ πολλοί χρήστες της διαδικτυακής κοινότητας καλούν τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναλάβουν δράση ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η φροντίδα του.