Μπλόκο Περιμετρικής Πάτρας: Στη Νίκαια για τις επόμενες κινήσεις τους οι αγρότες

Τη συμμετοχή τους στη νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 στη Νίκαια, ανακοίνωσαν οι αγρότες που για 45 ημέρες παρέμειναν στο μπλόκο της Περιμετρικής Πατρών, στην περιοχή της Εγλυκάδας, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους με βάση τις συλλογικές αποφάσεις.

Σε ανακοίνωσή τους, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν πως είναι άδικο και ανακριβές να παρουσιάζεται η αποχώρησή τους από το μπλόκο ως αποτέλεσμα κομματικών σκοπιμοτήτων. Όπως επισημαίνουν, από την πρώτη ημέρα υπήρξε συντονιστική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν ο Σύλλογος Αγροτών, Κτηνοτρόφων, ιδιοκτήτες τρακτέρ αλλά και άτομα από όλους τους πολιτικούς χώρους, χωρίς καμία κομματική καθοδήγηση.

Τονίζουν ότι οι ιδιοκτήτες των τρακτέρ είχαν τον πρώτο λόγο στις αποφάσεις, ενώ όλη αυτή την περίοδο κυριάρχησαν η ενότητα, η συνεννόηση και ο κοινός στόχος. «Βρεθήκαμε στο μπλόκο για 45 ημέρες με ενότητα και κοινό αγώνα και τέτοιου είδους κατηγορίες μόνο διχασμό μπορούν να προκαλέσουν», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η κινητοποίησή τους ακολούθησε το πλαίσιο της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και στο ίδιο πλαίσιο σκοπεύουν να συνεχίσουν, συμμετέχοντας στη σύσκεψη της Νίκαιας, από την οποία θα προκύψουν οι επόμενες κινήσεις.

Οι αγρότες της Πάτρας ξεκαθαρίζουν πως ο αγώνας τους παραμένει δίκαιος και συλλογικός και ότι οι αποφάσεις για τη συνέχισή του θα ληφθούν από κοινού με όλα τα μπλόκα της χώρας.