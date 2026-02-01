Πάτρα: Φραγμένα φρεάτια και συσσώρευση υδάτων, λίγη ώρα μετά το 112- ΦΩΤΟ

Back to Top
#TAGS Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Μόνιμο πρόβλημα στην οδό Ανθεμίου, έξω από το 21ο Γυμνάσιο στην Αγυιά, λένε οι κάτοικοι

Εικόνες που προκαλούν προβληματισμό καταγράφηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Ανθεμίου, στην περιοχή της Αγυιάς στην Πάτρα, έξω από το 21ο Γυμνάσιο, λίγη ώρα μετά την αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος από το 112.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, τα φρεάτια στο συγκεκριμένο σημείο ήταν για ακόμη μία φορά φραγμένα με σκουπίδια και φύλλα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να απορροφήσουν τα νερά της βροχής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο, καθώς τα φρεάτια στην οδό Ανθεμίου παραμένουν συχνά γεμάτα με σκουπίδια, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν σχεδόν σε κάθε έντονη βροχόπτωση.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγυιά Φρεάτια 112 Κακοκαιρία

