Πάτρα: Φραγμένα φρεάτια και συσσώρευση υδάτων, λίγη ώρα μετά το 112- ΦΩΤΟ

Εικόνες που προκαλούν προβληματισμό καταγράφηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Ανθεμίου, στην περιοχή της Αγυιάς στην Πάτρα, έξω από το 21ο Γυμνάσιο, λίγη ώρα μετά την αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος από το 112.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, τα φρεάτια στο συγκεκριμένο σημείο ήταν για ακόμη μία φορά φραγμένα με σκουπίδια και φύλλα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να απορροφήσουν τα νερά της βροχής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο, καθώς τα φρεάτια στην οδό Ανθεμίου παραμένουν συχνά γεμάτα με σκουπίδια, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν σχεδόν σε κάθε έντονη βροχόπτωση.