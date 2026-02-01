Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Επεισόδιο με τραυματισμό στον πεζόδρομο της Ηφαίστου

Πάτρα: Επεισόδιο με τραυματισμό στον πεζ...

Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής στον πεζόδρομο της Ηφαίστου, όταν περιστατικό με τη συμμετοχή πολλών ατόμων κινητοποίησε τις Αρχές.

Λίγο μετά τις 6:30, η Αστυνομία δέχθηκε κλήση για τραυματισμένο άτομο, το οποίο βρισκόταν στην οδό Πατρέως, αναμένοντας τη μεταφορά του με ασθενοφόρο. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε και να συλλέξουν στοιχεία για τις συνθήκες του επεισοδίου.

Η παρουσία της Αστυνομίας προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, με περαστικούς και κατοίκους να συγκεντρώνονται σε κοντινή απόσταση, παρακολουθώντας τις εξελίξεις. 

Ειδήσεις Τώρα

Kαιρός: Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα επιδείνωσης- Eπτά περιοχές σε red code και «βροχή» από 112

Πάτρα: Tροχαίο με μηχανάκι στη Γούναρη

Εξαφάνιση Λόρα: Αυτό είναι το εισιτήριο με το οποίο ταξίδεψε η 16χρονη-ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Επεισόδιο Πεζόδρομος Ηφαίστου

Ειδήσεις