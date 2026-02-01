Πάτρα: Επεισόδιο με τραυματισμό στον πεζόδρομο της Ηφαίστου

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής στον πεζόδρομο της Ηφαίστου, όταν περιστατικό με τη συμμετοχή πολλών ατόμων κινητοποίησε τις Αρχές.

Λίγο μετά τις 6:30, η Αστυνομία δέχθηκε κλήση για τραυματισμένο άτομο, το οποίο βρισκόταν στην οδό Πατρέως, αναμένοντας τη μεταφορά του με ασθενοφόρο. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε και να συλλέξουν στοιχεία για τις συνθήκες του επεισοδίου.

Η παρουσία της Αστυνομίας προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, με περαστικούς και κατοίκους να συγκεντρώνονται σε κοντινή απόσταση, παρακολουθώντας τις εξελίξεις.