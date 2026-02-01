Kαιρός: Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα επιδείνωσης- Eπτά περιοχές σε red code και «βροχή» από 112

Η «πορτοκαλί προειδοποίηση» ισύχει για τα νησιά του Ιονίου, την κρήτη την Ήπειρο, την Μακεδονία και τη Στερεά, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής και της Εύβοιας.

Πελοπόννησος, Θεσσαλία, κεντρική Μακεδονία, Πιερία, Ημαθία Χαλκιδική και Βόρειο Αιγαίο, βρίσκονται στο «κόκκινο». Σε πολλές περιοχές τα ισχυρά φαινόμενα θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους έντασης έως 8 με 9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Ισχυρές βροχές πλήττουν την Αττική από τις πρώτες πρωινές ώρες ενώ η κακοκαιρία έχει σαρώσει με καταιγίδες Πελοπόννησο, Θεσσαλία και Μακεδονία. Όπως αναφέρει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα ακραία φαινόμενα θα χτυπήσουν το πρωί την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη, την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα, την κεντρική Μακεδονία αλλά και την Εύβοια.

Η Κυριακή προβλέπεται πως θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα της κακοκαιρίας. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 , κατά τη διάρκεια της νύχτας με σκοπό οι πολίτες να περιορίσουν τις κινήσεις τους ενώ σε ισχύ είναι και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=37.984&lon=23.735" frameborder="0"></iframe>

Ισχυρή βροχόπτωση κατηγορίας 4

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας η οποία αρχικά θα επηρεάσει τα δυτικά τμήματα και γρήγορα την υπόλοιπη χώρα θα είναι:

οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις

οι χιονοπτώσεις στα ορεινά των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών αλλά και σε πεδινές περιοχές των βορειοανατολικών (κυρίως στον Έβρο) από το απόγευμα της Κυριακής 01/02

οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

η μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Πιο αναλυτικά:

Στην Πελοπόννησο τα ισχυρά φαινόμενα θα διαρκέσουν από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

«Bροχή» από 112

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν με μηνύματα 112 οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Θεσσαλίας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Κρήτης μετά από επείγουσα ειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

Λόγω της κατάστασης, συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων έχει ήδη ενημερώσει Δήμους και Περιφέρειες, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών ή κατολισθήσεων, και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας 02/02, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται τη Δευτέρα 02/02.