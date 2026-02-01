Σύλληψη 15χρονου στην Πάτρα για κατοχή κάνναβης και σουγιά

Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον ανήλικο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης βάρους 1,1 γραμμαρίων, καθώς και ένας σουγιάς. Ο 15χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο γονέας του ανηλίκου, κατηγορούμενος για παραμέληση της εποπτείας του. Την υπόθεση χειρίζονται οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ ακολουθείται η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.

