Νυμφαίο: Απόδραση στο παραμυθένιο βουνό

Το Νυμφαίο προσφέρει χειμερινή ατμόσφαιρα, αρχοντιά, φύση και μοναδικές εμπειρίες σε κάθε επισκέπτη του

Μακεδονίτικη μεγαλοπρέπεια και αίσθηση παραμυθιού προδιαθέτουν για έναν από τους πιο όμορφους χειμερινούς προορισμούς, στις πλαγιές του Βίτσι. Στα 1.350 μ. υψόμετρο, στο επιβλητικό φυσικό σκηνικό της Μακεδονίας, βρίσκεται ο κομψός, αριστοκρατικός και παραμυθένιος οικισμός του Νυμφαίου, ένας από τους κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς της χώρας. Στον τόπο αυτό θα φιλοξενηθείτε σε αρχοντικά με χειροποίητα έπιπλα, θα απολαύσετε εκλεκτά κρασιά και τοπικές γεύσεις, θα περιηγηθείτε στα καλντερίμια και θα εξερευνήσετε τα μονοπάτια μέσα στα δάση οξιάς. Μην παραλείψετε την επίσκεψη στο Κέντρο Προστασίας Αρκούδας «Αρκτούρος», το μοναδικό του είδους του στην Ελλάδα. Σε μικρή απόσταση, η Φλώρινα σάς περιμένει με την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά της, γνωστή και από τις ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Όποια εποχή κι αν επιλέξετε, το Νυμφαίο, η πεντάμορφη «νύφη» του βουνού, θα σας συναρπάσει.

Αξίζει να δείτε στο Νυμφαίο

Η αναγέννηση ενός φημισμένου χωριού Στο Νυμφαίο, ή Νέβεσκα όπως λεγόταν παλιότερα, ένα από τα πιο εύρωστα Βλαχοχώρια της Μακεδονίας, τη δεκαετία του 1980 συντελέστηκε μια πραγματική αναγέννηση. Λίγοι ευπατρίδες Νεβεσκιώτες ξεκίνησαν μια επιτυχημένη προσπάθεια να επαναφέρουν στη ζωή το ερημωμένο χωριό. Έτσι, με τα αναστηλωμένα αρχοντικά του, τη Νίκειο Σχολή του 1927, τις παλιές εκκλησίες και τα καθαρά καλντερίμια, το Νυμφαίο υποδέχεται σήμερα τους επισκέπτες του σαν αριστοκράτης με ευγένεια. Οι αρχοντικοί ξενώνες: ένα ταξίδι στο όνειρο Ως δημοφιλής χειμερινός προορισμός, το Νυμφαίο γνωρίζει πώς να δημιουργεί ένα ονειρικό σκηνικό. Αναμμένα τζάκια, ψηλοτάβανες αίθουσες, κεντητές βελέντζες, αρχοντικά κρεβάτια με ουρανό, αντίκες, πορσελάνινα σερβίτσια, κομψά έπιπλα και μικρά spa συνθέτουν την ατμόσφαιρα των ξενώνων, που θυμίζουν αρχοντικά του Μεσοπολέμου. Στις πέτρινες αυλές με τα λουλούδια ή στα ζεστά σαλόνια θα απολαύσετε καφέ και πρωινό φτιαγμένο από φρέσκα, τοπικά προϊόντα. Παραδοσιακές γεύσεις και εκλεκτές νοστιμιές Στο Νυμφαίο, τα παλιά καφενεία έχουν μετατραπεί σε ζεστά μπιστρό για το απογευματινό γλυκό σας. Οι πέτρινες ταβέρνες σερβίρουν τραχανόσουπες, κρέας στη στάμνα, κυνήγι και πίτες. Εύγευστα κόκκινα κρασιά συνοδεύουν ιδανικά το γεύμα σας δίπλα στο τζάκι, ενώ οι χιονονιφάδες έξω μεταμορφώνουν το χωριό σε χριστουγεννιάτικο σκηνικό.