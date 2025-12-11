Δεν αρέσουν σε όλους: Αυτά είναι τα πιο εκνευριστικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, σύμφωνα με έρευνα

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπαίνουν στο γιορτινό κλίμα, ενώ τους εκνευρίζουν και πολλά χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Το Google Trends και μια δημοσκόπηση του αμερικανικού κοινού αποκάλυψαν τα πιο ενοχλητικά εορταστικά τραγούδια.

Οι γιορτές πλησιάζουν και μαζί τους έρχεται η ετήσια «επίθεση» στα αυτιά σας χάρη στο «Do They Know It’s Christmas» των Band Aid και, φυσικά, η κυριαρχία της Μαράια Κάρεϊ στα ραδιόφωνα με το «All I Want For Christmas Is You».

Η FinanceBuzz συνέταξε τη λίστα με τα 10 πιο ενοχλητικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, βασιζόμενη σε δεδομένα του Google Trends και σε έρευνα 1.250 ενηλίκων στις ΗΠΑ.

Τα αποτελέσματα δεν προκαλούν έκπληξη και δεν χρειάζονται πολλά για να μαντέψει κανείς ποιος κατέκτησε τη Νο1 θέση στη λίστα: Το «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ.

Ο χριστουγεννιάτικος ύμνος της Μαράια Κάρεϊ κυκλοφόρησε το 1994 και έχει γίνει αναπόφευκτο άκουσμα κατά την εορταστική περίοδο.