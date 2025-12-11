Δεν αρέσουν σε όλους: Αυτά είναι τα πιο εκνευριστικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, σύμφωνα με έρευνα

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπαίνουν στο γιορτινό κλίμα, ενώ τους εκνευρίζουν και πολλά χριστουγεννιάτικα τραγούδια
Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπαίνουν στο γιορτινό κλίμα, ενώ τους εκνευρίζουν και πολλά χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
Το Google Trends και μια δημοσκόπηση του αμερικανικού κοινού αποκάλυψαν τα πιο ενοχλητικά εορταστικά τραγούδια.
Οι γιορτές πλησιάζουν και μαζί τους έρχεται η ετήσια «επίθεση» στα αυτιά σας χάρη στο «Do They Know It’s Christmas» των Band Aid και, φυσικά, η κυριαρχία της Μαράια Κάρεϊ στα ραδιόφωνα με το «All I Want For Christmas Is You».
Η FinanceBuzz συνέταξε τη λίστα με τα 10 πιο ενοχλητικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, βασιζόμενη σε δεδομένα του Google Trends και σε έρευνα 1.250 ενηλίκων στις ΗΠΑ.
Τα αποτελέσματα δεν προκαλούν έκπληξη και δεν χρειάζονται πολλά για να μαντέψει κανείς ποιος κατέκτησε τη Νο1 θέση στη λίστα: Το «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ.
Ο χριστουγεννιάτικος ύμνος της Μαράια Κάρεϊ κυκλοφόρησε το 1994 και έχει γίνει αναπόφευκτο άκουσμα κατά την εορταστική περίοδο.
Με τα ψηφιακά downloads και στη συνέχεια το streaming, το τραγούδι άντεξε στις δεκαετίες και κάθε χρόνο ανεβαίνει ξανά στα charts.
Αυτή την εβδομάδα, η Κάρεϊ έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα στην ιστορία που πέρασε 98 εβδομάδες στο Νο1 του αμερικανικού Hot 100 και αναμένεται να φτάσει τις 100 εβδομάδες φέτος.
Το «All I Want For Christmas Is You» είναι το πιο πολυακουσμένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών και αυτή η εντυπωσιακή επιτυχία συνοδεύεται από εξίσου εντυπωσιακά δικαιώματα, καθώς η Κάρεϊ συνεχίζει να επωφελείται από το κομμάτι. Σύμφωνα με στοιχεία του Forbes, κερδίζει περίπου 2,5-3 εκατ. δολάρια κάθε χρόνο από το τραγούδι.
Το τοπ 10 με τα πιο ενοχλητικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια:
- Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You
- Alvin and the Chipmunks / David Seville – The Chipmunk Song (Christmas Don’t Be Late)
- José Feliciano – Feliz Navidad
- Burl Ives – A Holly Jolly Christmas
- Κάθε εκδοχή του Baby It’s Cold Outside
- Κάθε εκδοχή του Deck The Halls
- John Lennon και Yoko Ono – Happy Xmas (War Is Over)
- Κάθε εκδοχή του White Christmas
- Paul McCartney – Wonderful Christmastime
- Κάθε εκδοχή του Do You Hear What I Hear
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr