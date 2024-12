Πατήστε για λίγο pause στους Wham! και τη Mariah Carey με 6+1 διαφορετικά Χριστουγεννιάτικα άλμπουμ

Κάθε χρόνο από τις αρχές Δεκέμβρη και για έναν ολόκληρο μήνα, μέχρι να ξεπροβοδίσουμε κάθε χρονιά που φεύγει και να υποδεχθούμε το νέο έτος, το “μουσικό χαλί” αυτών των ημερών απαρτίζεται από συγκεκριμένα τραγούδια και καλλιτέχνες που καλώς ή κακώς έχουν συνδέσει το όνομα και τη φωνή τους με τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Από το “White Christmas” του Bing Crosby, το “Last Christmas” των Wham!, το “Do they Know It’s Christmas” των Band Aid και φυσικά τη “βασίλισσα” των Χριστουγέννων Mariah Carey με το “All I Want for Christmas Is You“, κάθε μέρα, όπου και αν βρεθείτε θα τύχει να ακούσετε ένα ρεφρέν ή μερικές νότες τους.

Δεν πρόκειται σε καμία των περιπτώσεων για κακά τραγούδια, ωστόσο η χρόνια έκθεση σε αυτά μοιάζει περισσότερο με “πλύση εγκεφάλου” παρά μάς βάζει στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Φυσικά πάντα υπάρχουν και άλλες επιλογές για ευχάριστα μουσικά Χριστούγεννα, χωρίς απαραίτητα να βασιστείτε στα κλισέ εορταστικά τραγούδια που δεν θα σταματήσουν να παίζουν σε ραδιόφωνα, mall, καταστήματα και δρόμους.

Και ενώ ο Elvis, ο Dean Martin, ο Frank Sinatra και ο Phil Spector έχουν κυκλοφορήσει εορταστικούς δίσκους, το Euronews συγκέντρωσε μερικά υποτιμημένα διαμάντια που σας βάζουν απευθείας στο πνεύμα των ημερών.

Ella Fitzgerald – Ella Wishes You a Swinging Christmas (1960)