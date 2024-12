Αυτοί είναι οι 3 λόγοι που κάνουν το «All I Want for Christmas is You» κλασικό και να αρέσει για πάντα

Όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994, το «All I Want for Christmas is You» πέρασε σχεδόν απαρατήρητο.

Αλλά 30 χρόνια μετά είναι συνώνυμο των Χριστουγέννων και έχει πάρει τη δική του θέση στο πάνθεον των «εποχικών» pop hits. Ποια είναι τα μυστικά της διαχρονικής του γοητείας;

Υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια ένα ανέκδοτο στη μουσική βιομηχανία: «Τρία πράγματα είναι σίγουρα στη ζωή: οι φόροι, ο θάνατος και το ''All I Want for Christmas is You'', της Mariah Carey, κάθε Δεκέμβριο».

Το «All I Want for Christmas is You», που κυκλοφόρησε πριν από ακριβώς 30 χρόνια, έχει μπει στο πάνθεον των χριστουγεννιάτικων standards μαζί με τα «White Christmas», «Rockin' Around the Christmas Tree», «Let It Snow» και «It's the Most Wonderful Time of the Year».

Το πραγματικά παράξενο με το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ότι ήταν μια σχετικά μέτρια (μετριότατη) επιτυχία όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 1994, φτάνοντας στο νούμερο 12 του Billboard στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο νούμερο δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο (ακριβώς κάτω από το «Stay Another Day», των East 17).

Αυτό θα έπρεπε να ήταν το τέλος της ιστορίας - ή, έστω, το ότι η Δέσποινα Βανδή ηχογράφησε τα «Xριστούγεννα», το δικό της «All I Want For Christmas Is You», επτά χρόνια μετά, τον Δεκέμβριο του 2001.

Αλλά το «All I Want for Christmas is You» συνέχισε να επιστρέφει... πιο ισχυρό, πιο δυνατό και πιο δημοφιλές κάθε περίοδο των γιορτών, από το 1994 μέχρι σήμερα.

Το τραγούδι εδώ και περίπου μια επταετία κατακτά κάθε χρόνο την κορυφή των charts σε περισσότερες από 30 χώρες ανά την υφήλιο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στέφθηκε επίσημα το 2023 από το Billboard ως το καλύτερο γιορτινό τραγούδι όλων των εποχών με βάση τις εμπορικές επιδόσεις.

Συνώνυμο των ίδιων των Χριστουγέννων

Αυτό εγείρει το ερώτημα: Γιατί (και πώς) το αγαπημένο τραγούδι της Carey έγινε τόσο συνώνυμο των Χριστουγέννων όσο και ο ίδιος ο... Άγιος Βασίλης;

Οι λόγοι είναι μουσικοί και είναι τρεις πολύ συγκεκριμένοι:

1 Αναμειγνύει επιτυχημένα πολλά διαφορετικά μουσικά είδη

«Με την πιο απλή έννοια, είναι ένα υπερβολικά διασκεδαστικό ποπ τραγούδι» λέει η δρ. Brittnay L. Proctor, καθηγήτρια ΜΜΕ και ποπ κουλτούρας στο The New School της Νέας Υόρκης.

Το «All I Want for Christmas is You» διαθέτει στοιχεία gospel, R&B και pop - όλα μαζί μέσα σε μια ευχάριστη ποπ συσκευασία για όλους και όλες, είτε είναι 8, είτε 88 ετών. Ή, όπως λέει η μουσικολόγος Kate Solomon στο BBC, πρόκειται για ένα «τέλειο ποπ τραγούδι, που τυχαίνει να είναι και χριστουγεννιάτικο».

Προφανώς, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση η δημιουργία ενός σύγχρονου κλασικού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού. Πολλοί ποπ καλλιτέχνες του διαμετρήματος της Κάρεϊ, όπως η Taylor Swift, ο Justin Bieber και οι Killers (για να αναφέρουμε μερικούς), έχουν προσπαθήσει να το κάνουν, αλλά δεν συνεισέφεραν τίποτα στην όλη κουβέντα.

Για τον Nate Sloan, μουσικολόγο και συνδιοργανωτή του podcast Switched On Pop, αυτό που δυσκολεύει τη σύνθεση επιτυχημένων χριστουγεννιάτικων τραγουδιών είναι ότι «τα Χριστούγεννα είναι η μόνη φορά που υπάρχει εξαίρεση στον κανόνα ότι οι καλλιτέχνες της ποπ πρέπει οπωσδήποτε να καινοτομούν και να δημιουργούν νέους ήχους».

Βασικά, η δημιουργία ενός χριστουγεννιάτικου τραγουδιού δεν είναι τίποτα άλλο παρά... νοσταλγία και επιστροφή σε ήχους και μουσικές αξίες του παρελθόντος.

Ο Sloan επισημαίνει ότι ακόμη και όταν σύγχρονοι καλλιτέχνες, όπως η Dua Lipa ή ο Bruno Mars, αναφέρονται σε παλιούς ήχους -όπως η disco ή το new jack swing- στη μουσική τους, «πρέπει να ακούγονται νέοι και φρέσκοι, ενώ όταν έρχεται ο Δεκέμβριος υπάρχει αυτή η εντελώς αντίθετη παρόρμηση [από το κοινό], που είναι να γυρίσουν πίσω στο χρόνο, στη δεκαετία του 1940 και του '50 με τον Bing Crosby και την Brenda Lee».

Πάρα πολλές σύγχρονες απόπειρες πρωτότυπων χριστουγεννιάτικων τραγουδιών αποτυγχάνουν όταν προσπαθούν να συνδυάσουν σχεδόν ετσιθελικά και τα δύο, ανατρέχοντας σε ήχους της παλιάς σχολής αλλά προσθέτοντας μια σύγχρονη πινελιά - βλέπε, για παράδειγμα, το Santa Tell Me της Ariana Grande.

2. Η vintage παραγωγή

Η Carey δήλωσε ότι στόχος της με το τραγούδι ήταν να κάνει κάτι διαχρονικό, ώστε να μην αισθάνεται σαν να βρίσκεται τη δεκαετία του 1990. Γι' αυτόν το λόγο ουσιαστικά έκανε διπλά φωνητικά μέρη για το τραγούδι με έναν τρόπο που είχε ως πρότυπο την παραγωγή «Wall of Sound», του Phil Spector, ιδιαίτερα τη δουλειά του με τη Ronnie Spector από τις Ronettes και τον τρόπο που ο Σπέκτορ ηχογραφούσε το έλκηθρο και τον ήχο από τα καμπανάκια.

Όπως λέει η κριτικός ποπ κουλτούρας Aisha Harris στο BBC, το τραγούδι «μοιάζει τόσο μοντέρνο όσο και νοσταλγικό» χάρη στην «ενορχήστρωση, τα καμπανάκια που κουδουνίζουν και τις αρμονίες, που είναι ξεκάθαρα ένας φόρος τιμής στο «Christmas (Baby Please Come Home)» της Darlene Love [σε παραγωγή του Spector]».

3. Οι συγχορδίες

Ένα άλλο στοιχείο που κάνει το «All I Want for Christmas is You» να μοιάζει σαν να προέρχεται από μια άλλη εποχή της μουσικής είναι η εξέλιξη των συγχορδιώνκαι των ακόρντων. «Τα περισσότερα επιτυχημένα ποπ τραγούδια σήμερα, όπως το «A Bar Song» των Shaboozey, είναι τραγούδια με τέσσερα ακόρντα», λέει ο Sloan.

«Αλλά τα γιορτινά τραγούδια όπως το «The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire)» έχουν όλες αυτές τις πολύπλοκες χρωματικές συγχορδίες που αλλάζουν συνεχώς. Αν σε αυτό που λέει ο Σλόαν συνυπολογίσουμε το ότι το «All I Want for Christmas is You» αποτελείται όχι από 3 ή 4, αλλά από... 13 διαφορετικές συγχορδίες, είναι εύκολο να κατανοήσουμε έστω ένα κομμάτι του μεγέθους της διαχρονικής του γοητείας.

Ο παράγοντας «Love Actually»

Πέρα από την ποιότητα του ίδιου του τραγουδιού, υπάρχει και ένας εξωμουσικός παράγοντας που βοήθησε το «All I Want for Christmas is You» να γίνει το πιο κλασικό τραγούδι των γιορτών.

Μια δεκαετία μετά την κυκλοφορία του, το 2003, η μουσική καριέρα της Κάρεϊ βρισκόταν στο απόλυτο ναδίρ: έκανε το κινηματογραφικό ντεμπούτο της στην ταινία «Glitter» αλλά λίγο μετά είχε υποστεί έναν πολυδιαφημισμένο δημόσιο νευρικό κλονισμό καθώς όλοι (κοινό και κριτικοί) την θεωρούσαν λίγο έως πολύ ως ένα... κακό ανέκδοτο της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας.

Εκείνο τον Δεκέμβρη του 2003, όμως, όλα άλλαξαν υπέρ της: το τραγούδι ακούστηκε από τη νεαρή ηθοποιός Olivia Olson σε μια σκηνή της εορταστικής ρομαντικής κωμωδίας «Love Actually».

Και επειδή η ποπ κουλτούρα είναι αυτή που είναι (γι' αυτο και την αγαπάμε παράφορα), αυτοστιγμεί το «All I Want for Christmas is You» ανυψώθηκε από την σχεδόν ανυποληψία ενός άνευρου εποχικού ποπ τραγουδιού στην στρατόσφαιρα του απόλυτου χριστουγεννιάτικου κομματιού της σύγχρονης ιστορίας.

Το τραγούδι ξαναμπήκε στις οθόνες και τα σπίτια των θεατών και απέκτησε μια νέα, δεύτερη ζωή και μια ακόμη ευκαιρία να λάμψει.

Από τότε, η Carey συνεχίζει να βρίσκει νέους και καινοτόμους τρόπους για να κρατήσει το «All I Want for Christmas is You» στις καρδιές και στο μυαλό των ανθρώπων.

Το 2010 κυκλοφόρησε ένα δεύτερο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ με μια «Extra Festive» εκδοχή του τραγουδιού. Υπήρξε επίσης η έκδοση «SuperFestive» με τον Justin Bieber (2011), η viral εμφάνιση του κομματιού με τους The Roots στον Jimmy Fallon (2012), ένα ντουέτο με τον Michael Bublé (2013), μια εμφάνιση στο Carpool Karaoke (2016), ένα χριστουγεννιάτικο αφιέρωμα στο Apple TV (2020) και μια ετήσια χριστουγεννιάτικη συναυλία στη Νέα Υόρκη που μετατράπηκε σε ολοκληρωμένη περιοδεία στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη από το 2014 έως σήμερα.

Για να μην αναφέρουμε ότι το 2019 η Carey ξεκίνησε μια ετήσια παράδοση με την ανάρτηση ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την 1η Νοεμβρίου, δηλώνοντας «It's time» προκειμένου να ξεκινήσει η χριστουγεννιάτικη περίοδος.

Εντέλει, η Harris αποδίδει την ολοένα αυξανόμενη δημοτικότητα του «All I Want for Christmas is You» και στη δεινή ικανότητα της Carey να συμβαδίζει με τους διαρκώς μεταβαλλόμενους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι καταναλώνουν μουσική, ειδικά δε στην εποχή του streaming

iefimerida.gr