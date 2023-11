Mariah Carey: Τα αστρονομικά ποσά που κερδίζει από το τραγούδι All I Want For Christmas Is You

Ένας από τους λόγους που ξέρουμε κάθε χρονιά πως τα Χριστούγεννα πλησιάζουν είναι το τραγούδι All I Want For Christmas Is You που ξεκινά να παίζει σε όλα τα ραδιόφωνα.

Το τραγούδι της Mariah Careyκυκλοφόρησε το 1994 και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει σταματήσει να ακούγεται και να τραγουδιέται από όλους, καταφέροντας κάθε χρονιά να εμφανίζεται σε ψηλές θέσεις των παγκόσμιων μουσικών chart.

Εκτός από το γεγονός πως έχει πάρει ανεπίσημα τον τίτλο του ύμνου των Χριστουγέννων, η τεράστια επιτυχία του τραγουδιού έχει φέρει έσοδα στην ίδια τα οποία συνεχίζουν να αυξάνονται μέρα με τη μέρα.

Σύμφωνα με εκτίμηση του The Economist, μέχρι το 2017το τραγούδι είχε αποφέρει πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια μέσω δικαιωμάτων από τη στιγμή της κυκλοφορίας του, ενώ πέρσι η Carey κέρδισε 1,55 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια δικαιώματα ηχογράφησης από κάθε φορά που παίζεται ή πωλείται η κύρια ηχογράφηση του τραγουδιού, συν έως και 830.000 δολάρια σε δικαιώματα δημοσίευσης για τη χρήση της μουσικής.

Η ίδια, άλλωστε, δεν είναι η μόνη που έχει ερμηνεύσει το τραγούδι, αφού διασκευές έχουν γίνει από δεκάδες καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Michael Buble, Dolly Parton, Shania Twain, Ariana Grande, Justin Bieber και Demi Lovato, με την Carey να βγάζει και από αυτές κέρδος.