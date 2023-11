«It’s Time»: Το χιουμοριστικό βίντεο για τα Χριστούγεννα της «παγωμένης» Μαράια Κάρεϊ

Μπορεί ο καιρός να μην θυμίζει τίποτα σε χειμώνα, όμως η Μαράια Κάρει είναι έτοιμη για τα φετινά Χριστούγεννα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, μόλις το ρολόι σήμανε 12 τα μεσάνυχτα και μπήκε ο καινούργιος μήνας, κήρυξε και επίσημα τη χριστουγεννιάτικη περίοδο.

Σε ένα βίντεο που ανέβασε στα social media ενόψει των Χριστουγέννων, η Μαράια Κάρεϊ φαίνεται να είναι μέσα σε ένα παγωμένο θησαυροφυλάκιο, εγκλωβισμένη μέσα σε μια τεράστια παγοκολώνα. Η ώρα και η ημερομηνία πάνω από την πόρτα δείχνει μεσάνυχτα 1ης Νοεμβρίου και ανοίγει.

Η κάμερα πλησιάζει την «παγωμένη» Μαράια Κάρεϊ, όπου προσπαθούν να σπάσουν τον πάγο διάφοροι άνθρωποι ντυμένοι με τρομακτικές στολές ελέω Halloween.

Τότε, η τραγουδίστρια – γνωστή για τις φωνητικές της ικανότητες και για τους πολύ ψιλούς τόνους που πετυχαίνει – αρχίζει να τραγουδάει «It’s Time» και ο πάγος θρυμματίζεται, με τους ανθρώπους να μετατρέπονται σε ξωτικά του Άη Βασίλη και το All I Want for Christmas is You να ακούγεται.