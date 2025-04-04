Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6-4-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΘΕΟΦ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΘΑΝΟΝΤΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5/4/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΙΟΥ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ ΘΕΟΦ.) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΡΝΕΤΑ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 – 4 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 10.00 Π.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΡΝΕΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΥΡΝΕΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 95 – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5/4/2025 & ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΦΩΤΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΣΩΤΗΡΙΑ, ΝΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΧΑΡΑ,
ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΝΑΤΑΛΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΑΛΑΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΑΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΦΕΤΗ ΔΙΚΑΣΤΗ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 6-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΝΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΑΝΑΦΗ-ΜΑΡΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα
Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.
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