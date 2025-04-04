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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6-4-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΘΕΟΦ. ΙΩΑΝΝΟΥ

ΕΤΩΝ 94

ΘΑΝΟΝΤΑ, ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5/4/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΙΟΥ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ ΘΕΟΦ.) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ  ΜΑΣ

ΑΛΕΞΙΟ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΟΥΡΝΕΤΑ

ΕΤΩΝ  95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ   5 – 4 – 2025   ΚΑΙ   ΩΡΑ  12.00  Π.Μ.  ΑΠΟ  ΤΟΝ   ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ  ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ.

Η ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ  ΣΤΙΣ 10.00 Π.Μ.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  &  ΘΕΟΔΩΡΑ  ΚΟΥΡΝΕΤΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  &  ΑΣΠΑΣΙΑ  ΚΟΥΡΝΕΤΑ

ΤΑ   ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 95 – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5/4/2025 & ΩΡΑ 3.30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΦΩΤΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΚΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΣΩΤΗΡΙΑ, ΝΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΧΑΡΑ,

ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΝΑΤΑΛΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΑΛΑΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ               

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΑΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΕΦΕΤΗ ΔΙΚΑΣΤΗ

ΕΤΩΝ 75

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 6-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΝΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΑΝΑΦΗ-ΜΑΡΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα

Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838 Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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