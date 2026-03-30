Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 31/3 και την Τετάρτη 1/4/2026

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠ. ΜΠΡΑΤΤΗ

ΕΤΩΝ 50

Κηδεύουμε την Τρίτη 31-3-2026 και ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητηρίου Πατρών.

Ο γιος της: Σπυρίδων-Άγγελος

Οι γονείς της: Σπυρίδων και Μαρία

Τα αδέλφια της: Νικόλαος, Ιωάννης, Νικολίτσα

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ χήρα ΙΩΑΝ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 95

Κηδεύουμε την Τρίτη 31-3-2026 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Κοιμητηρίου Πατρών.

Τα παιδιά της: Αγγελική και Ανδρέας

Τα εγγόνια της: Κων/νος, Ιωάννα-Μαρία

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΩΤΙΟ

ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 38)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΑΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΔΡΑΚΤΑΣ

ΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΙΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΕΤΤΑ - ΕΤΩΝ 91

Κηδεύουμε την Τρίτη 31 -3- 2026 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ν. Σουλίου. Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Ν. Σουλίου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΣΩΤΗΡΗΣ & ΟΣΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΕΥΡΥΔΙΚΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 72

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

H ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΩΡΑΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΦΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ,

ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ,

ΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΤΖΗΛΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

----------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ

ΔΗΜ. ΓΑΛΑΝΗ

(ΕΤΩΝ 87)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΧΑΪΔΩ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΘΑΝΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

----------