Ηράκλειο: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από λιμνοδεξαμενή

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο τρία οχήματα της ΕΜΑΚ και ένα όχημα από το ΠΚ Χερσονήσου
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από λιμνοδεξαμενή, νωρίτερα, ένας ηλικιωμένος άνδρας.
Ο 92χρονος εντοπίστηκε να επιπλέει σε λιμνοδεξαμενή σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης, λίγο έξω από το χωριό Μοχός.
Άμεσα έσπευσαν στο σημείο τρία οχήματα της ΕΜΑΚ και ένα όχημα από το ΠΚ Χερσονήσου, όπως και αστυνομικοί από το ΑΤ Χερσονήσου, που διενεργεί και την προανάκριση για την υπόθεση.
