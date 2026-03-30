Πάτρα: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μαριάννα Μολφέτα

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα για να αποχαιρετήσει τη Μαριάννα Μολφέτα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Η εκλιπούσα ήταν γνωστή και ιδιαίτερα αγαπητή κομμώτρια της πόλης, διατηρώντας το δικό της κομμωτήριο στη συμβολή των οδών Γούναρη και Ρήγα Φεραίου.

Η Μαριάννα Μολφέτα ήταν παντρεμένη με τον επίσης κομμωτή Ανδρέα Ταξιάρχη, ενώ ήταν αδελφή του πρώην αρχηγού του Απόλλωνα Πάτρας, Γιάννη Μολφέτα, και ανιψιά του αείμνηστου Ανδρέα Μολφέτα.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια, τους φίλους και όσους τη γνώριζαν.