Πάτρα: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μαριάννα Μολφέτα

Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε την 42χρονη κομμώτρια στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα για να αποχαιρετήσει τη Μαριάννα Μολφέτα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.
Η εκλιπούσα ήταν γνωστή και ιδιαίτερα αγαπητή κομμώτρια της πόλης, διατηρώντας το δικό της κομμωτήριο στη συμβολή των οδών Γούναρη και Ρήγα Φεραίου.
Η Μαριάννα Μολφέτα ήταν παντρεμένη με τον επίσης κομμωτή Ανδρέα Ταξιάρχη, ενώ ήταν αδελφή του πρώην αρχηγού του Απόλλωνα Πάτρας, Γιάννη Μολφέτα, και ανιψιά του αείμνηστου Ανδρέα Μολφέτα.
Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια, τους φίλους και όσους τη γνώριζαν.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr