Νεκρή βρέθηκε γυναίκα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενο για το θάνατό της

Οι πρώτες πληροφορίες - Τι εξετάζουν οι Αρχές
Αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Εύοσμου και έκτακτη κινητοποίηση των Αρχών εκτυλίσσεται στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα, όταν εντόπισαν γυναίκα νεκρή στο κρεβάτι της.
Σύμφωνα με το thestival.gr, οι αστυνομικοί κλήθηκαν σε μονοκατοικία της οδού Αρριανού και όταν μπήκαν στο σπίτι εντόπισαν νεκρή στο κρεβάτι της την 59χρονη ένοικο του σπιτιού.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Στο σημείο έχει κληθεί να μεταβεί και ιατροδικαστής.
