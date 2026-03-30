Αρχ. Ολυμπία: 67χρονος επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του- Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου ένας 67χρονος άνδρας από τη Μιράκα της Αρχαίας Ολυμπίας, ο οποίος επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews, ο 67χρονος προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο μέσα στο αυτοκίνητό του -στον κεντρικό δρόμο του χωριού.

Πάντα με τις ίδιες πηγές, τον άνδρα εντόπισαν δύο μικρά παιδιά που περνούσαν από το σημείο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε και μετέφερε τον 67χρονο στο νοσοκομείο καθώς και δυνάμεις της ΕΛΑΣ.