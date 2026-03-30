Άστρος: Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο του δυστυχήματος όπου σκοτώθηκαν δύο άντρες από ηλεκτροπληξία

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία του Άστρους Κυνουρίας λόγω της ανείπωτης τραγωδίας που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, με τους δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία.

Οι δύο εργαζόμενοι έχασαν ακαριαία τη ζωή τους ενώ εκτελούσαν εργασίες στον εξωτερικό χώρο ενός τοπικού βουλκανιζατέρ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μεταφόρτωσης ελαστικών.

Οι δύο άνδρες χειρίζονταν ένα όχημα βαρέως τύπου, εξοπλισμένο με γερανό, γνωστό ως «παπαγαλάκι».

Κατά τη διαδικασία ανύψωσης του φορτίου, ο βραχίονας του μηχανήματος ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια, με συνέπεια το ρεύμα να διαπεράσει το όχημα και να προκαλέσει τον θάνατο των δύο ανδρών.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Στον τόπο του δυστυχήματος κατέφθασαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, καθώς και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από το Κέντρο Υγείας Άστρους. Όμως, χρειάστηκε να περιμένουν πρώτα να διακοπεί το ρεύμα και ύστερα να επέμβουν.

Οι διασώστες προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την παραλαβή και την ταυτοποίηση των σορών των εργαζομένων.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό αυτό εργατικό δυστύχημα διερευνώνται ενδελεχώς από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης.