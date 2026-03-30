Ζωγράφου: Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ με τις δύο νεκρές γυναίκες

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με την μάνα και κόρη που εντοπίστηκαν νεκρές σε προχωρημένη αποσύνθεση, εντός του διαμερίσματος όπου διέμεναν μαζί με τον 54χρονο γιο της οικογένειας, στου Ζωγράφου.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 54χρονος, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα

Οι αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα μετά από καταγγελία συγγενών ότι είχαν τουλάχιστον δύο μήνες να δουν και να ακούσουν νέα από την 91χρονη μάνα και την 56χρονη κόρη και εξέφρασαν φόβους ότι ο γιος της οικογένειας μπορούσε να τους είχε κάνει κακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα μέλη της οικογένειας αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα.

Τι ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ο 54χρονος

Ο κατηγορούμενος κατά την ανάκριση φέρεται αρχικά να δήλωσε άγνοια για την τύχη της μητέρας και της αδελφής του, ωστόσο στη συνέχεια υποστήριξε ότι οι δύο γυναίκες πέθαναν πριν από περίπου τρεις μήνες από παθολογικά αίτια.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, προχώρησε στη μεταφορά των σορών τους στο ίδιο δωμάτιο, το οποίο και σφράγισε με στόκο, προκειμένου –όπως φέρεται να είπε, να μην γίνει γνωστός ο θάνατός τους.

Τι λένε οι γείτονες

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γείτονες περιγράφουν έναν άνθρωπο απομονωμένο και εσωστρεφή. «Τον γιο τον βλέπαμε, δεν ήταν καθόλου κοινωνικός. Μας έλεγε η κόρη ότι έχει διάφορα ψυχολογικά προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες ήταν πιο κοινωνικές, ωστόσο είχαν να εμφανιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα και το σχολιάζαμε. Υποθέταμε ότι νοσηλεύονται, καθώς αντιμετώπιζαν διάφορα προβλήματα υγείας», σημείωσε άλλος γείτονας.

Το χρονικό διάστημα των τριών μηνών συμπίπτει με την τελευταία επικοινωνία που είχαν συγγενικά τους πρόσωπα μαζί τους. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα κρίνει εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή όχι και κατ’ επέκταση την πορεία της κατηγορίας σε βάρος του 54χρονου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το κουβάρι της φρικιαστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την περασμένη Πέμπτη, όταν συγγενικά πρόσωπα ανέφεραν στις Αρχές τη μυστηριώδη εξαφάνιση των δύο γυναικών.

Όταν οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν αρχικά το διαμέρισμα, ο 54χρονος αρνήθηκε ότι η μητέρα και η αδελφή του διέμεναν εκεί και τους υπέδειξε διαφορετική διεύθυνση.

Σύμφωνα με μαρτυρία ανιψιού της ηλικιωμένης γυναίκας: «Μου άνοιξε και έκανε μια βίαιη κίνηση, φοβήθηκα. Τον ρώτησα πού είναι η θεία και μου είπε “κοιμάται”, ενώ για την ξαδέλφη μου ανέφερε ότι βρίσκεται σε άλλο σπίτι».

Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί μετέβησαν στη διεύθυνση που τους υπέδειξε, εντόπισαν ένα άδειο σπίτι.

Οι Αρχές επέστρεψαν στο διαμέρισμα αργά το βράδυ, αυτήν τη φορά παρουσία εισαγγελέα. Αφού έσπασαν την πόρτα, εντόπισαν ένα σφραγισμένο δωμάτιο, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν οι δύο γυναίκες νεκρές, σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που θα γίνει αύριο Τρίτη (31/3) αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.