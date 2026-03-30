Νοσοκομείο Ρίου: Κινητοποίηση για 13χρονο που έφυγε χωρίς την άδεια των γιατρών

Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό του ανήλικου
Κινητοποίηση προκάλεσε στην αστυνομία, το απόγευμα της Δευτέρας, η εξαφάνιση ενός 13χρονου αγοριού, από την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Ρίου, όπου νοσηλευόταν.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος αποχώρησε από τον χώρο χωρίς την άδεια των γιατρών και χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτός.
Μόλις διαπιστώθηκε η απουσία του, ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.
Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία στο Άστρος Κυνουρίας
Αρχ. Ολυμπία: 67χρονος επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του- Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Αγρίνιο: O δράστης της ληστείας στο βενζινάδικο εξομολογήθηκε και παραδόθηκε με τον ιερέα του στην Αστυνομία
