Βολές Σαμαρά κατά κυβέρνησης: Δεν τη διακρίνει η αναγκαία διορατικότητα

Κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε στην παρουσίαση του βίβλιου του καθηγητή Γιάννη Μάζη στο Πολεμικό Μουσείο, εκδήλωση στην οποία έδωσε το παρών και ο Κώστας Καραμανλής.

«Εχω πολλές φορές αναφερθεί στη γεωπολιτική και στην αναγκαία διορατικότητα, που -δυστυχώς- δεν διακρίνει τη σημερινή πολιτική ηγεσία στην πατρίδα μας» δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός, ζητώντας να μην αποχωρήσουν από την Κύπρο οι ελληνικές δυνάμεις που έχουν μεταβεί στο νησί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα, όπως υποστήριξε, τον «εθνικό ευτελισμό».

«Ακούω ότι οι ελληνικές δυνάμεις, οι φρεγάτες και τα F-16, θα μείνουν μόνον για “όσο χρειαστεί” στην Κύπρο. Εχω προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή να μη γίνει η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις. Τι σημαίνει λοιπόν “όσο χρειαστεί”; Μήπως ότι θα φύγουμε μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή; Στείλαμε τα όπλα μας μόνο για την κρίση με το Ιράν; Δηλαδή η Ελλάδα, η εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου, θα αποχωρήσει από το νησί μόλις τελειώσει ο πόλεμος στα βάθη της Ασίας; Με άλλα λόγια, θεωρούμε ως έθνος ότι η απειλή του Ιράν είναι μεγαλύτερη για την Κύπρο και τον Ελληνισμό, από αυτήν της Τουρκίας; Εάν συμβεί αυτό, τότε, να με συγχωρείτε, θα έχει ως αποτέλεσμα τον εθνικό ευτελισμό» είπε χαρακτηριστικά.

«Διότι αυτό θα σημαίνει πως, πρώτον, παραδίνεται στην πράξη ο έλεγχος της περιοχής και πάλι στην Τουρκία και στο δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας”, και, δεύτερον, ότι εκπέμπουμε το μήνυμα πως η Κύπρος, όντως κείται μακράν. Η προστασία της Κύπρου δεν μπορεί να τερματιστεί λόγω Ιράν. Πρέπει να τερματιστεί όταν θα αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής! Γιατί αυτή είναι η πραγματική, υπαρκτή, εθνική απειλή» πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αντώνης Σαμαράς πρότεινε να υπάρξει «σταθερή συστάθμευση των ελληνικών και άλλων συμμαχικών δυνάμεων στην Κύπρο».

Σαμαράς: Απαράδεκτη η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Στο στόχαστρο του πρώην πρωθυπουργού μπήκε και η αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών μετά τις επιθέσεις σε χριστιανική κοινότητα της Συρίας, χαρακτηρίζοντας την ανακοίνωση που εξέδωσε απαράδεκτη.

«Το ελάχιστο που πρέπει να κάνει η χώρα μας -αντί της απαράδεκτης «κομιλφό» ανακοίνωσης του ΥΠΕΞ– είναι να προωθήσει άμεσα στην Ε.Ε. το ζήτημα της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών εκεί και να απαιτηθεί η εγκατάσταση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου σε κάθε χριστιανική περιοχή» σημείωσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Αντώνης Σαμαράς υπογράμμισε ότι «ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί».