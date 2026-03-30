ΠΑΣΟΚ: Ποιοι εκλέγονται στην πρώτη δεκάδα της νέας Κεντρικής Επιτροπής

Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες του Τάε Κβον Ντο είναι η ηγεσία και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων για την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής.

Η τάση μέχρι τώρα, με καταμετρημένο περίπου το 25% των ψήφων για την εκλογή των 271 μελών της Κεντρικής Επιτροπής, δείχνει ότι στην πρώτη δεκάδα είναι (με τη σειρά να αλλάζει ανά …δευτερόλεπτο) οι: Κώστας Τσουκαλάς, Θανάσης Γλαβίνας, Λευτέρης Καρχιμάκης, Άννα Διαμαντοπούλου, Χρήστος Κακλαμάνης, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Κώστας Παπαδημητρίου, Ηρακλής Δρούλιας, Μάρα Κουκουδάκη, Γιώργος Παπαβασιλείου, Γιάννης Ράπτης. Ψηλά φαίνεται ότι κινούνται και άλλοι «προεδρικοί», όπως ο Νίκος Δασκαλάκης, ο Μιχάλης Αεράκης, ο Βασίλης Σκουντής, ωστόσο το «αποτύπωμα» της κάλπης στις πρώτες σειρές αλλάζει διαρκώς, αφού το σκορ για τον κάθε υποψήφιο δεν είναι το ίδιο σε κάθε περιοχή.

Έμπειρα στελέχη εκτιμούν ότι η καταμέτρηση ενδέχεται να ολοκληρωθεί αργά το μεσημέρι της Δευτέρας. Μέχρι τότε μπορεί να αλλάξει η ροή όχι μόνο στην πρώτη δεκάδα αλλά στο σύνολο του πίνακα με τους 506 υποψηφίους, από τους οποίους θα εκλεγούν οι 271. Να σημειωθεί ότι τα τελικά αποτελέσματα θα «σφραγιστούν», αφού υπολογιστούν οι ποσοστώσεις, πχ για τις γυναίκες είναι 33%, για τους νέους 10%.

Όρια στις θητείες

Στις ψηφοφορίες με ανάταση των χειρών εγκρίθηκαν επίσης όρια στις θητείες των εκλεγμένων βουλευτών και ευρωβουλευτών: οι μεν βουλευτές θα έχουν δικαίωμα για πέντε πλήρεις θητείες ή συνολικά είκοσι χρόνια και οι ευρωβουλευτές για τρεις θητείες (συνολικά δεκαπέντε χρόνια). Όριο τεσσάρων θητειών (συνολικά 16 χρόνια) προβλέπει η ρύθμιση για τα ανώτατα συνδικαλιστικά όργανα.

Μια ακόμη αλλαγή αφορά στη μείωση του αριθμού των εκλεγμένων μελών της Κεντρικής Επιτροπής που θα είναι 271 (από 300)και του Πολιτικού Συμβουλίου που θα είναι 23 (από 31 που ήταν έως τώρα). Ακόμη θα εκλεγούν για πρώτη φορά – σήμερα στο Συνέδριο- 13 περιφερειακά συμβούλια. Άλλη ρύθμιση λέει ότι στα αριστίνδην μέλη στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή που θα εκλεγεί, συμπεριλαμβάνονται και όσοι διετέλεσαν Γραμματείς του ΠΑΣΟΚ και παραμένουν στο κόμμα, ο Δήμαρχος της πρωτεύουσας, καθώς επίσης και οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες του ΠΑΣΟΚ. Στην παρούσα φάση με αυτή τη ρύθμιση μπορεί να είναι στην Κεντρική Επιτροπή, ως αριστίνδην μέλος ο Χάρης Δούκας (χωρίς «σταυρό» παρότι δεν είναι βουλευτής) και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης και της Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.