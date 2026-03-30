Το Ιράν βομβάρδισε μονάδα αφαλάτωσης και στρατιωτική βάση στο Κουβέιτ

10 στρατιωτικοί τραυματίστηκαν από ιρανικό πλήγμα στο Κουβέιτ – Αναχαιτίσεις drones και πυραύλων στη Σαουδική Αραβία

Δείτε live εικόνα από τη Βηρυτό Μαίνεται για 31η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να βομβαρδίζει Ισραήλ και χώρες του Κόλπου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας (31.03.2026) η Τεχεράνη έπληξε μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος ενώ 10 στρατιωτικοί τραυματίστηκαν όταν δέχθηκαν πλήγματα στη βάση τους. Στη Σαουδική Αραβία δεν σταμάτησαν τις αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων και drones ενώ το Ισραήλ απάντησε με σοβαρά πλήγματα σε Τεχεράνη και Λίβανο όπου σκοτώθηκε και ένας κυανόκρανος. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε -ξανά- πως είναι ήδη ο νικητής του πολέμου κα πως το Ιράν, ως ένδειξη σεβασμού, στέλνει στις ΗΠΑ 20 τάνκερ γεμάτα πετρέλαιο, παρά το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ. Ισχυρίστηκε μάλιστα πως η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει στο σχέδιο 15 σημείων που πρότεινε για τον τερματισμό του πολέμου

Το Ισραήλ αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός του Channel 12 αναφέρει ότι οι εισερχόμενοι ιρανικοί πύραυλοι έχουν σημάνει συναγερμό στο νότιο Ισραήλ αναχαιτίστηκαν εκτός των συνόρων της χώρας.

Από την Ινδονησία ο κυανόκρανος που σκοτώθηκε στον Λίβανο Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδονησίας ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 06:00 (ώρα Ελλάδας) ότι ο κυανόκρανος της λεγόμενης προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) ο οποίος σκοτώθηκε στον Λίβανο χθες εξαιτίας έκρηξης βλήματος ήταν μέλος των ινδονησιακών ενόπλων δυνάμεων. Η ινδονησιακή κυβέρνηση «εκφράζει τα πιο βαθιά συλλυπητήριά της» για τον «θάνατο ινδονήσιου κυανόκρανου και τους τραυματισμούς άλλων τριών» εξαιτίας πυρών «πυροβολικού» εναντίον της θέσης της, κοντά στην Αντσίτ αλ Κουσάιρ, «καταδικάζει σθεναρά» την επίθεση και απαιτεί «διεξοδική και διαφανή έρευνα» για αυτήν, σύμφωνα με ανακοίνωση της διπλωματίας της που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Το Ισραήλ έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων του Ιράν <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="iw" dir="rtl">הפגיעה בתעשיות הצבאיות נמשכת ללא הפסקה: יותר מ-120 חימושים הוטלו לעבר אתרים ששימשו למחקר, פיתוח וייצור אמצעי לחימה בטהרן<br><br>עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים בשעות הבוקר המוקדמות גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן.<br><br>גם בגל תקיפות זה, צה"ל מיקד את… <a href="https://t.co/cDhVlqfgBF">pic.twitter.com/cDhVlqfgBF</a></p>— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) <a href="https://twitter.com/idfonline/status/2038342264804545014?ref_src=twsrc%5Etfw">March 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σειρήνες και στο Μπαχρέιν Οι αρχές στο κράτος του Κόλπου προειδοποιήσαν τους κατοίκους να «παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος», στην τρίτη ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού τις τελευταίες ώρες.

Πάνω από 100.000 κτίρια στο Ιράν έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου ως χθες Κυριακή το πρωί κατέστρεψαν ολοσχερώς ή προκάλεσαν ζημιές σε πάνω από 100.000 πολιτικά κτίρια στο Ιράν, κατά την πιο πρόσφατη καταμέτρηση της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου. Μόνο στην πρωτεύουσα Τεχεράνη έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές κάπου 40.000 κτίρια -κατοικίες, πολυκατοικίες, έδρες εταιρειών-, ανέφερε ο οργανισμός περίθαλψης και βοήθειας μέσω X χθες. Η Ερυθρά Ημισέληνος επισήμανε ακόμη ότι 600 σχολεία και σχεδόν 300 δομές υγείας χτυπήθηκαν επίσης στους αμερικανοϊσραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς ως χθες στις 08:00. Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους αριθμούς αυτούς με ανεξάρτητο τρόπο. Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος δεν έδωσε επικαιροποιημένο απολογισμό των θυμάτων του πολέμου. Με βάση δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.900 άνθρωποι, εκ των οποίων 240 γυναίκες και πάνω από 200 παιδιά. Κατά την ίδια πηγή, πάνω από 24.800 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="und" dir="rtl">آخرین آمار خسارت به واحدهای غیرنظامی در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا<br><br>The latest figures on damage caused by the airstrikes on Iran - Sunday, March 29, 2026<br><br>+یکشنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۵ <a href="https://t.co/Z4JtEr8LuA">pic.twitter.com/Z4JtEr8LuA</a></p>— جمعیت هلال‌احمر ایران (@Iranian_RCS) <a href="https://twitter.com/Iranian_RCS/status/2038180100894851078?ref_src=twsrc%5Etfw">March 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>