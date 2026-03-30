Μαρούσι: 4χρονο κοριτσάκι βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του- Συνελήφθησαν οι γονείς του

Ένα σοβαρό περιστατικό με 4χρονο κοριτσάκι σημειώθηκε χθες στο Μαρούσι, όταν το παιδί εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του στους δρόμους, χωρίς επίβλεψη ενήλικα.

Οδηγός ταξί που αντιλήφθηκε την κατάσταση ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, οδηγώντας στον εντοπισμό των γονέων και τη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί είχε φύγει μόνο του από το σπίτι και κινούνταν ασυνόδευτο στην περιοχή, μέχρι που εντοπίστηκε από τον οδηγό ταξί. Όταν εκείνος το ρώτησε πού βρίσκεται το σπίτι του, το κοριτσάκι δεν κατάφερε να δώσει σαφή απάντηση, αναφέροντας πως οι γονείς του είχαν μαλώσει και ότι στο σπίτι βρισκόταν μόνο η γιαγιά του.

Ο οδηγός κάλεσε το 100 και αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο μετέφεραν το παιδί στο αστυνομικό τμήμα. Λίγη ώρα αργότερα, στο τμήμα οδηγήθηκαν και οι γονείς του, οι οποίοι συνελήφθησαν. Πρόκειται για μια 33χρονη μητέρα και τον πατέρα, αμφότεροι ρωσικής καταγωγής.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Όπως καταγγέλλουν, παρόμοιο συμβάν είχε σημειωθεί πριν από περίπου τέσσερις μήνες, όταν το ίδιο παιδί είχε εντοπιστεί να κυκλοφορεί μόνο του στη γειτονιά. Τότε, μάλιστα, είχε εισέλθει σε ψιλικατζίδικο, με γειτόνισσα να καλεί την αστυνομία, χωρίς ωστόσο να υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη, καθώς το παιδί είχε επιστρέψει στο σπίτι του.

Η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη λίγη ώρα μετά τη σύλληψή της και, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι το παιδί κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα και να βγει από το σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό από τον πατέρα, ο οποίος βρισκόταν εντός της οικίας.

Οι αρχές διερευνούν πλέον σε βάθος την υπόθεση, καθώς η επανάληψη παρόμοιου περιστατικού μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την επίβλεψη του ανήλικου παιδιού.