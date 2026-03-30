Κρήτη: Έξι φορές έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική ο 45χρονος που εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών

Τουλάχιστον 6 φορές έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική ο 45χρονος, ο οποίος εισέβαλε γυμνός πριν λίγες ημέρες σε καμπίνα τριών μαθητριών που ταξίδευαν στην Κρήτη στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Ο 45χρονος, διαμένει στο Ηράκλειο με τη μητέρα του και σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, διατάχθηκε μετά τη σύλληψή του από στελέχη του Λιμεναρχείου Ηρακλείου, να μεταφερθεί για εκούσια νοσηλεία στη ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο άνδρας μπήκε γυμνός και κλείδωσε την πόρτα, προκαλώντας πανικό στις μαθήτριες οι οποίοι άρχιζαν να φωνάζουν και να ζητούν βοήθεια. Τότε ο 45χρονος άνοιξε την πόρτα και επέστρεψε στην καμπίνα του, ενώ ενημερώθηκαν όσοι μαθητές ήταν ακόμη ξύπνιοι.

Ομάδα μαθητών κατευθύνθηκε προς την καμπίνα του άνδρα κι όταν εκείνος άνοιξε την πόρτα του επιτέθηκαν. Αμέσως μετά τον μετέφεραν τραυματισμένο στο σαλόνι του πλοίου.

Τι ισχυρίστηκε ο 45χρονος

Από την πλευρά του ο 45χρονος, ο οποίος είναι εθισμένος στο αλκοόλ, δήλωσε στους λιμενικούς:«Δεν ήξερα τα παιδιά ούτε ότι ήταν μαθητές. Έχω πρόβλημα με το αλκοόλ. Με χτύπησαν, εγώ δεν τους πείραξα. Ήμουν μαζί με συναδέλφους μου και πίναμε στο σαλόνι. Γύρισα στην καμπίνα για ύπνο. Δεν θυμάμαι γιατί, βρέθηκα στην καμπίνα τους. Ζητώ συγγνώμη».