Ζωγράφου: Εντολή σύλληψης για τον γιο της οικογένειας - «Πέθαναν μόνες τους»

Εντολή για σύλληψη του γιου της οικογενείας στου Ζωγράφου, όπου νωρίτερα σήμερα (30/3) βρέθηκαν νεκρές μητέρα και κόρη, έδωσε ο εισαγγελέας.

Ο 54χρονος άνδρας έχει υποστηρίξει στις Αρχές πως οι δύο γυναίκες «πέθαναν μόνες τους» αναφέρει το ethnos και εκείνος τοποθέτησε τις σορούς στο διαμέρισμα, καθώς δεν ήθελε να γνωστοποιηθεί ο θάνατός τους.

Υποστήριξε, επίσης, ότι πέθαναν πριν τρεις μήνες. «Φως» στην ακριβή αιτία θανάτου των δύο θυμάτων αναμένεται να «ρίξει» η νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί αύριο.